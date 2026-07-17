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FRANCE

OM : le premier onze de Bruno Genesio a déjà fuité ! 

Par Bastien Aubert - 17 Juil 2026, 17:20
Bruno Genesio (OM)

Le onze potentiel de l’OM, qui affronte le FC Yamoussoukro en amical (20h), a fuité.

L’OM lance véritablement sa préparation estivale ce vendredi avec un match amical face au FC Yamoussoukro (20 heures). À quelques heures du coup d’envoi, le premier onze concocté par Bruno Genesio aurait déjà filtré. Un premier aperçu des intentions du nouvel entraîneur olympien.

Le onze probable de l’OM

Selon les informations de Massilia Zone, Bruno Genesio devrait aligner l’équipe suivante : De Lange – Bezahaf, Egan-Riley, Méïté, Emerson – Nnadi, Abdelli, Gomes – Harit, Paixao, Maupay.

Un onze qui mélange plusieurs profils, des cadres déjà présents au club et quelques jeunes appelés à saisir leur chance durant cette préparation estivale.

Les recrues immédiatement mises à contribution

Bruno Genesio ne semble pas vouloir perdre de temps à l’OM. Les nouveaux venus devraient être lancés rapidement afin d’accélérer leur intégration dans les automatismes marseillais. Au milieu, Abdelli et Gomes pourraient déjà former un trio intéressant avec Nnadi, tandis que la défense offrirait également un premier aperçu des nouvelles associations. L’objectif sera avant tout de trouver des repères collectifs avant le début de la saison.

Une attaque à observer de près

Le secteur offensif retiendra particulièrement l’attention. Neal Maupay devrait occuper la pointe de l’attaque avec Harit et Paixao à ses côtés. Une première répétition importante pour Bruno Genesio, qui souhaite rapidement installer ses principes de jeu et observer les complémentarités entre ses éléments offensifs. Même s’il ne s’agit que d’un match de préparation, cette première composition donnera déjà de précieux indices sur les choix du technicien marseillais.

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