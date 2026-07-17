OM, OL, LOSC : le futur club de Nabil Bentaleb bientôt connu !

Libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC, Nabil Bentaleb n’a toujours pas tranché concernant son avenir. Pisté notamment par l’OM et l’OL, l’international algérien pourrait finalement prolonger son aventure à Lille. Une décision est désormais imminente.

Le feuilleton Nabil Bentaleb approche-t-il enfin de son dénouement ? Après trois saisons passées sous les couleurs du LOSC, le milieu de terrain de 31 ans est actuellement libre de tout contrat. Une situation forcément intéressante pour plusieurs formations de Ligue 1, dont l’OM et l’OL, régulièrement associés à son nom ces dernières semaines.

Mais Lille n’a pas encore dit son dernier mot. Malgré l’expiration de son contrat, les Dogues souhaitent conserver leur joueur et lui ont transmis une proposition. Présent en conférence de presse, Olivier Létang a confirmé que les discussions se poursuivaient et qu’une réponse devrait tomber très prochainement.

« Nabil est un garçon avec lequel on aura à vie une histoire particulière. Nabil est un enfant de Lille et c’est un très bon footballeur. On est toujours en discussions. Par rapport à ce qu’il s’est passé dans sa vie, il se pose un certain nombre de questions. On devrait avoir une réponse à vous donner très rapidement sur Nabil », a expliqué le président lillois.

Le LOSC garde l’avantage pour Bentaleb

Ces déclarations montrent que le lien entre Bentaleb et le LOSC dépasse largement le simple cadre sportif. Revenu au plus haut niveau après avoir traversé une période particulièrement délicate, l’Algérien conserve une place à part au sein du club nordiste. Lille semble donc disposer d’une longueur d’avance, même si le joueur prend encore le temps de réfléchir à la suite de sa carrière.

Pour l’OM et l’OL, qui pourraient profiter de son statut de joueur libre pour réaliser une belle opération, le temps presse désormais. Expérimenté, technique et parfaitement habitué à la Ligue 1, Bentaleb représente une opportunité séduisante à moindre coût. Son avenir devrait toutefois être connu dans les prochains jours.

Olivier Létang a également évoqué le dossier Tanguy Nianzou. Alors que le LOSC et le Séville FC auraient trouvé un accord, les négociations avec le défenseur français ne sont pas encore bouclées.

« On a des discussions qui sont toujours en cours sur un certain nombre de sujets, je ne peux pas en dire plus maintenant », a indiqué le dirigeant des Dogues. Lille avance donc sur plusieurs dossiers importants, mais celui de Nabil Bentaleb pourrait être le premier à connaître son épilogue.