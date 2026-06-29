Révélation de la Coupe du Monde et convoité au mercato estival, Ayyou Bouaddi (18 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Ayyoub Bouaddi n’en finit plus d’impressionner les observateurs. Révélation de la Coupe du monde 2026 sous les couleurs du Maroc, le jeune milieu de terrain du LOSC est devenu l’un des joueurs les plus convoités du mercato estival.

Benatia sous le charme de Bouaddi

À seulement 18 ans, son avenir alimente déjà de nombreuses spéculations et son nom est cité au PSG et au Real Madrid. Invité à évoquer l’actualité des Lions de l’Atlas dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Mehdi Benatia n’a pas tari d’éloges sur le jeune prodige marocain. L’ancien international, aujourd’hui directeur sportif, estime que Bouaddi possède un potentiel largement supérieur à celui d’un simple espoir.

« Bouaddi a quelque chose en plus : c’est une star, un de ces joueurs qui émergent rarement. Il possède une maturité, une intelligence tactique et une personnalité incroyables. On dirait qu’il a déjà 300 matchs à son actif, alors qu’il n’est né qu’en 2007. » Benatia est même allé encore plus loin au moment d’évoquer la valeur marchande du joueur, convaincu que les plus grands clubs européens devront sortir le chéquier pour espérer l’attirer. « Il vaut déjà cent millions, mais il ne viendra pas en Italie, il coûte trop cher. »

« Il ne viendra pas en Italie, il coûte trop cher »

Cette sortie illustre parfaitement la nouvelle dimension prise par Bouaddi depuis le début du Mondial. Grâce à ses performances avec le Maroc, le milieu de terrain a démontré qu’il pouvait répondre présent au plus haut niveau malgré son très jeune âge. Sa maturité, sa qualité technique et son intelligence de jeu séduisent désormais les recruteurs des plus grands clubs européens. Le LOSC, de son côté, se retrouve dans une position idéale.

Sous contrat et conscient de détenir l’un des plus grands talents de sa génération, le club nordiste n’a aucune raison de précipiter un départ. Au contraire, les prestations de Bouaddi au Mondial ne cessent de renforcer sa valeur sur le marché. Si un transfert devait être envisagé dans les prochains mois, il faudrait probablement une offre exceptionnelle pour convaincre Lille de laisser partir son joyau. Les propos de Mehdi Benatia ne feront qu’alimenter un peu plus les convoitises autour d’un joueur qui s’impose déjà comme l’une des grandes révélations de cette Coupe du monde.