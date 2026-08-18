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FRANCE

RC Lens Mercato : énorme coup de théâtre pour Risser au PSG ! 

Par Bastien Aubert - 18 Août 2026, 08:20
Robin Risser (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Cité comme prétendant de Robin Risser (21 ans) récemment, le PSG a aujourd’hui disparu comme par magie de la liste des courtisans du gardien du RC Lens sur ce mercato !

Le nom de Robin Risser a beaucoup circulé ces dernières semaines sur le marché des transferts. Auteur d’une première saison remarquable en Ligue 1, le gardien du RC Lens avait notamment attiré l’attention du PSG. Mais la situation semble désormais avoir évolué.

Le PSG disparaît de la liste des prétendants de Risser 

Dans son édition du jour, L’Équipe fait le point sur la situation de Robin Risser. Alors que le quotidien sportif avait récemment évoqué un fort intérêt du PSG pour le gardien lensois, le club de la capitale ne figure désormais plus parmi ses principaux courtisans. Un changement notable pour le portier de 21 ans. D’autres grands clubs européens restent toutefois attentifs à sa situation, notamment la Juventus Turin et Aston Villa. Risser conserve donc une belle cote sur le marché européen, malgré la disparition du PSG de la course.

La bonne nouvelle pour les Sang et Or est surtout ailleurs. Robin Risser aurait rapidement rassuré la direction lensoise concernant ses intentions. Le gardien ne semble donc pas chercher à forcer son départ et peut continuer à se concentrer sur son aventure avec le Racing. Jean-Louis Leca, désormais directeur sportif du RC Lens après avoir longtemps défendu les buts artésiens, veille particulièrement à son épanouissement. Un élément important alors que le Racing s’apprête à retrouver la Ligue des champions.

Une continuité qui rassure Risser au RC Lens 

Plusieurs éléments participent également à la sérénité du jeune gardien. La prolongation de son ami Régis Gurtner, âgé de 39 ans, lui apporte notamment un repère important. Le maintien de Cédric Berthelin dans le staff lensois contribue également à cette continuité. De quoi permettre à Risser de poursuivre sa progression dans un environnement qu’il connaît et apprécie.

Élu meilleur gardien de Ligue 1 par ses pairs dès son premier exercice dans l’élite, Robin Risser a déjà franchi un cap impressionnant. À seulement 21 ans, l’ancien espoir du RC Strasbourg possède désormais une nouvelle échéance particulièrement excitante devant lui : la Ligue des champions. Le PSG semble donc avoir pris ses distances avec le dossier. La Juventus et Aston Villa restent à l’affût. Mais pour le moment, Robin Risser paraît surtout décidé à poursuivre son ascension avec le RC Lens.

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