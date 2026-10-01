PSG : le verdict officiel est tombé pour la blessure de Mayulu

Le PSG a pris officiellement la parole ce jeudi au sujet de la blessure de Senny Mayulu. Un développement important pour Luis Enrique, même si les éléments disponibles ne permettent pas encore de fixer précisément la durée d’indisponibilité du jeune milieu parisien.

Le PSG communique sur Mayulu

Le Paris Saint-Germain a publié un communiqué concernant la blessure de Senny Mayulu. Le club de la capitale officialise ainsi la situation médicale de son milieu de terrain, touché ces derniers jours. La nature précise de son pépin physique et la durée de son absence ne sont toutefois pas indiquées dans les éléments qui nous ont été transmis.

Cette prise de parole du PSG constitue la principale nouveauté du dossier. Jusqu’ici, l’inquiétude entourait surtout la disponibilité du joueur pour les prochaines échéances parisiennes. Le club a désormais communiqué officiellement sur son état de santé, sans qu’une date de retour puisse être avancée avec certitude.

Une inquiétude désormais officialisée

On vous en parlait dès mardi dans notre précédent point sur le coup dur subi par Luis Enrique. Le développement intervenu ce jeudi réside donc dans la communication officielle du PSG autour de Mayulu, également relayée par Foot Mercato.

Le dossier entre ainsi dans une nouvelle phase. L’existence de cette blessure ne relève plus seulement d’une alerte autour du groupe parisien : elle fait désormais l’objet d’un communiqué du club. En revanche, en l’absence de calendrier chiffré dans les informations disponibles, il serait prématuré de déterminer les rencontres que Mayulu pourrait manquer.

Luis Enrique devra gérer sans calendrier précis

Pour Luis Enrique, cette incertitude complique forcément la préparation des prochaines échéances. Mayulu représente une solution supplémentaire au milieu de terrain et sa disponibilité permet à l’entraîneur espagnol de varier ses choix, notamment dans une période où l’enchaînement des matches impose une gestion attentive de l’effectif.

Le technicien parisien devra donc patienter avant d’avoir une vision plus claire. Tout dépendra désormais de l’évolution de la blessure et des prochaines indications communiquées par le staff médical ou le PSG. À ce stade, aucune date de reprise ni aucun retour attendu ne peuvent être avancés à partir des seuls éléments fournis.

Le PSG reste prudent sur la suite

Cette communication permet au moins de clarifier officiellement la situation de Senny Mayulu. Elle ne suffit toutefois pas encore à dessiner la suite de son programme, entre soins, éventuelle reprise individuelle et retour à l’entraînement collectif.

Le prochain point médical du club sera donc particulièrement attendu. D’ici là, Luis Enrique doit composer avec cette absence sans savoir précisément combien de temps elle pèsera sur ses choix.