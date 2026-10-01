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FRANCE

PSG : Dembélé livre un verdict fort sur la saison de Désiré Doué

Par Wladimir DELCROS - 1 Oct 2026, 17:43
PSG : Dembélé livre un verdict fort sur la saison de Désiré Doué

Ousmane Dembélé a tenu à rappeler l’importance de Désiré Doué au Paris Saint-Germain. Malgré les périodes plus délicates traversées par son jeune coéquipier, l’international français se montre particulièrement élogieux sur sa progression et sa maturité.

Dembélé souligne une évolution « exceptionnelle »

Présent en conférence de presse, Ousmane Dembélé a été invité à évoquer la situation de Désiré Doué. L’attaquant du PSG n’a pas caché tout le bien qu’il pensait de son coéquipier, dont la trajectoire continue de retenir l’attention dans la capitale.

« C’est un joueur important pour le Paris Saint-Germain, son évolution est exceptionnelle », a ainsi assuré Dembélé dans des propos relayés par @ActuL1_. Un soutien appuyé envers un élément prometteur sur lequel le club parisien compte beaucoup.

Cette sortie intervient alors que l’actualité de Doué a été marquée par des périodes moins favorables. Le jeune Français a notamment dû composer avec un récent contretemps dans sa progression, sans que cela ne remette en cause la confiance affichée par son entourage.

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Une saison à 80 matchs forcément irrégulière

Dembélé n’a pas éludé les fluctuations observées au cours de la saison. Mais l’ancien Rennais préfère les replacer dans un contexte particulièrement exigeant, marqué par un calendrier qui ne laisse que très peu de répit aux joueurs.

Avec cette référence aux 80 rencontres, Dembélé insiste sur la difficulté de maintenir un niveau constant pendant toute une campagne. Son message est clair : les passages à vide de Doué ne doivent pas effacer son évolution générale ni son poids dans le projet parisien.

La maturité de Doué impressionne en interne

Au-delà des performances, c’est aussi l’attitude de Désiré Doué qui semble avoir marqué son partenaire. « Il est très mature pour son âge », ajoute Dembélé, qui met ainsi en avant la manière dont le jeune attaquant gère les attentes placées autour de lui.

Cette maturité pourrait également peser dans les réflexions du PSG sur son avenir. Des discussions autour de la situation contractuelle de Doué ont déjà alimenté son actualité, preuve de la place prise par le joueur dans les plans parisiens.

Un soutien qui dépasse les résultats immédiats

En prenant publiquement position, Dembélé offre surtout une lecture à plus long terme. Il ne nie pas les hauts et les bas, mais préfère retenir la progression accomplie et la capacité de Doué à supporter la pression inhérente au PSG.

Le message envoyé est donc celui de la confiance. Aux yeux de Dembélé, les difficultés passagères ne changent pas le statut de son jeune coéquipier : Désiré Doué reste un joueur important pour Paris, dont l’évolution continue d’impressionner au sein du vestiaire.

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