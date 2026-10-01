ASSE : Le match amical des Verts sera presque invisible aux supporters

L’ASSE affrontera le FC Sion ce vendredi matin au Centre sportif Robert-Herbin. Disputée à huis clos et sans diffusion vidéo, cette rencontre ne pourra être suivie que par l’intermédiaire d’un live texte.

Un rendez-vous fixé à 11 heures

On vous en parlait mercredi : Danny Röhl Cathro compte profiter de cette trêve pour relancer les Verts et maintenir son groupe sous pression. Les modalités pratiques de la rencontre amicale programmée face au FC Sion sont désormais connues.

Les Stéphanois disponibles pendant cette fenêtre internationale retrouveront les terrains ce vendredi 2 octobre à 11 heures. Le match se déroulera sur le terrain Aimé-Jacquet, au Centre sportif Robert-Herbin, face à l’actuel troisième du championnat suisse.

Cette opposition doit permettre au staff de donner du rythme aux joueurs restés dans le Forez. L’ASSE n’a plus disputé de rencontre depuis le 19 septembre et son match nul contre Metz (2-2), au cours duquel elle avait laissé échapper deux buts d’avance dans le dernier quart d’heure.

L’ASSE a craqué face à Metz en se faisant remonter deux buts dans le dernier quart d’heure pour concéder le match nul (2-2). — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2101714580833550396

Un huis clos et aucune diffusion vidéo

Les supporters stéphanois ne pourront toutefois pas assister à cette répétition. Comme le précise En Vert et Contre Tous, le club a confirmé que la rencontre se jouerait à huis clos. Aucun accès au terrain Aimé-Jacquet ne sera donc accordé au public.

Il n’y aura pas davantage de retransmission vidéo. Une précision importante alors que ce genre de match amical est parfois proposé sur les canaux officiels des clubs. Cette fois, aucune image en direct ne permettra d’observer les choix du staff ou l’état de forme des joueurs mobilisés.

Un live texte comme unique solution

Pour suivre l’évolution du score et les principaux faits de jeu, les supporters devront se rabattre sur le live texte proposé par le site stéphanois. Il s’agira du seul suivi annoncé pour cette confrontation face à la formation entraînée par Didier Tholot, ancien joueur de la maison verte.

Cette rencontre restera donc largement à l’abri des regards, malgré son intérêt sportif. Elle offrira au groupe l’occasion de retrouver des sensations avant la reprise de la compétition, sans dévoiler publiquement les essais menés par Cathro et son staff.

Les supporters devront patienter jusqu’au 10 octobre et la réception de Rodez à Geoffroy-Guichard pour revoir les Verts depuis les tribunes. D’ici là, le résultat et les informations remontées du huis clos permettront seuls de mesurer les effets de cette remise en route.