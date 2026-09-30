ASSE : Kilmer Sports a mis les voiles !

Kilmer Sports a définitivement tourné la page parisienne : les principales structures liées à l’ASSE ont désormais leur adresse officielle à L’Étrat.

Il y a du mouvement dans les coulisses de l’ASSE. Cette fois, pas de transfert ni de nouvelle recrue : Kilmer a changé d’adresse. Un changement administratif qui n’est pas passé inaperçu et qui marque un peu plus l’installation du propriétaire de l’ASSE dans l’environnement du club.

Depuis le 15 décembre 2025, ASSE Groupe, la holding qui chapeaute le club professionnel, a officiellement transféré son siège social du 14 avenue de l’Opéra à Paris au 589 rue de Verdun à L’Étrat, à l’adresse du centre sportif de l’ASSE. La décision a été publiée dans les annonces légales en janvier 2026 et le nouveau siège apparaît désormais dans les registres, comme le note EVECT.

ASSE Groupe désormais installé à L’Étrat

Avant ce transfert, ASSE Groupe avait établi son siège parisien en juin 2024, au moment où le groupe canadien Kilmer Sports Ventures préparait la reprise de l’ASSE. Quelques mois plus tard, la société a changé de structure juridique et Kilmer Green Acquisition Company (KGAC) en est devenue le président.

Pour rappel, Kilmer Sports Ventures appartient à l’homme d’affaires canadien Larry Tanenbaum. En juin 2024, le groupe a officiellement finalisé l’acquisition de l’AS Saint-Étienne et est devenu son actionnaire unique via sa structure dédiée.

Le transfert du siège d’ASSE Groupe vers L’Étrat rapproche donc officiellement la holding du centre opérationnel du club. Il ne s’agit pas d’un changement de propriétaire, mais bien d’une modification administrative qui matérialise davantage l’implantation du groupe dans l’environnement stéphanois.

Une holding au cœur de la structure du club

ASSE Groupe constitue la société holding autour de laquelle s’articule une partie importante de la structure professionnelle de l’ASSE. Les documents financiers du club indiquent notamment qu’avant la reprise par Kilmer, ASSE Groupe détenait 87,71 % de la SASP AS Saint-Étienne.

La holding est également liée à la SCI 22 rue Jean Snella, propriétaire d’actifs immobiliers liés au club, tandis qu’ASSE Products intervient dans l’activité de merchandising.

Cette organisation doit toutefois être distinguée de l’Association ASSE, juridiquement séparée des sociétés commerciales. La SASP AS Saint-Étienne, dont le siège est lui aussi situé au 589 rue de Verdun, porte notamment l’activité du club professionnel.

Un symbole de l’ancrage stéphanois de Kilmer

Le déménagement du siège d’ASSE Groupe ne bouleverse donc pas à lui seul l’organisation du club. Il constitue néanmoins un changement révélateur : moins de deux ans après l’arrivée de Kilmer, la principale holding du club n’est plus domiciliée dans le quartier de l’Opéra à Paris, mais au cœur du dispositif stéphanois, à L’Étrat.

Une évolution administrative qui accompagne la nouvelle ère ouverte par l’arrivée de Larry Tanenbaum et de Kilmer Sports Ventures à la tête de l’ASSE.