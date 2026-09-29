Prêté à Séville cette saison, Lucas Stassin (21 ans) fait nourrir de profonds regrets à une figure de l’ASSE.

Le départ de Lucas Stassin n’est pas digéré par tout le monde à Saint-Étienne. À seulement 21 ans, l’attaquant belge a quitté l’ASSE cet été pour rejoindre le Séville FC sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Sarramagna regrette le départ de Stassin de l’ASSE

Une opération qui avait notamment été pensée dans le cadre de la nouvelle stratégie sportive des Verts. Mais quelques semaines après son départ, certains regrettent déjà de ne plus voir Stassin sous le maillot stéphanois. Christian Sarramagna fait partie de ceux qui auraient préféré conserver l’attaquant. Interrogé par La Voix des Verts au micro de Laurent Hess, l’ancien joueur et entraîneur de l’ASSE n’a pas caché sa déception concernant le mercato stéphanois. « Je n’ai pas de recrue qui me plaît véritablement mais je regrette par contre le départ de Stassin », a expliqué Sarramagna. Une déclaration qui en dit long sur l’image laissée par le jeune attaquant dans le Forez.

Après une première partie de saison compliquée, Stassin avait progressivement pris une autre dimension sous le maillot vert et terminé l’exercice précédent avec un statut de joueur important. Le choix de laisser partir Stassin avait pourtant une logique économique. L’attaquant a rejoint Séville en prêt avec une option d’achat annoncée à hauteur de 25 millions d’euros. L’ASSE conserve donc une possibilité de bénéficier d’une importante rentrée financière si le club espagnol décide de le conserver définitivement. Mais sportivement, son absence pose forcément question. Saint-Étienne doit désormais composer sans un attaquant qui connaissait parfaitement le championnat et avait déjà démontré sa capacité à peser dans la surface. Le remplacer n’était donc pas une mission anodine.

Sarramagna valide malgré tout le collectif de l’ASSE

Le propos de Sarramagna ne constitue toutefois pas un réquisitoire contre l’ensemble du mercato stéphanois. L’ancien Vert reconnaît au contraire certaines qualités à l’équipe actuelle. « Dans l’ensemble, il y a un très bon collectif et une très bonne mentalité », a-t-il également souligné. Son regret porte donc principalement sur l’absence de Stassin et sur les profils recrutés pour compenser certains départs.

Un constat qui peut alimenter le débat chez les supporters : fallait-il conserver le Belge pour renforcer l’équipe sportivement ou privilégier une opération permettant de sécuriser une potentielle importante plus-value ? Pour l’ASSE, le dossier reste évidemment ouvert. Si Stassin réalise une grosse saison à Séville, son option d’achat pourrait être levée et les Verts pourraient alors récupérer une somme conséquente. Mais si l’attaquant parvient à s’imposer en Liga tout en continuant à progresser, les regrets sportifs risquent également de devenir encore plus importants dans le Forez. Sarramagna a déjà tranché sur ce point.