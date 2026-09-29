FC Nantes : le nom du futur directeur sportif en cas de rachat a déjà fuité !

Alors que la vente du FC Nantes serait sur le point de se boucler, le nom du futur directeur sportif des Canaris aurait déjà fuité.

Comme révélé ce lundi par Télé Nantes, la vente du FC Nantes serait sur le point de se boucler. Waldemar Kita, propriétaire du club des bords de l’Erdre depuis 2007, aurait trouvé un accord avec Paulo Tavares autour de 125 millions d’euros, bonus compris. Sur cette somme, 30 millions d’euros seraient placés sur un compte bloqué sous le contrôle de la DNCG.

Et le futur organigramme du FC Nantes en cas de rachat commencerait déjà à prendre forme. Toujours d’après Télé Nantes, l’ancienne légende du Real Madrid Marcelo et le rappeur Snoop Dogg pourraient devenir les ambassadeurs du club nantais, tandis que Paulo Tavares, à la manœuvre de ce projet de reprise, pourrait endosser un rôle de conseiller auprès du futur président.

Un Allemand comme futur directeur sportif du FC Nantes ?

Concernant la future direction sportive du FC Nantes, un nom serait déjà largement en pole position : celui d’Erik Stoffelshaus. L’Allemand possède une solide expérience dans le football européen. Passé notamment par Schalke 04, où il a occupé différentes fonctions au sein de la formation et de la direction sportive, il a également été directeur sportif du Lokomotiv Moscou.

Erik Stoffelshaus serait ainsi pressenti pour devenir le futur patron du secteur sportif des Canaris et occuper une place centrale dans le nouvel organigramme qui pourrait être mis en place en cas de rachat du FC Nantes. Alors que la vente du club entrerait dans sa dernière ligne droite, l’identité de celui qui pourrait être chargé de piloter le nouveau projet sportif nantais semble donc déjà se préciser.