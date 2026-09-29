ASSE : Boakye a complètement craqué en sélection !

En pleine forme avec l’ASSE avant la trêve internationale, Augustine Boakye (25 ans) s’est totalement lâché avec le Ghana.

Augustine Boakye avait une bonne raison de sourire. Après avoir affiché un excellent niveau avec l’ASSE depuis le début de la saison, le milieu offensif de 25 ans a enfin découvert la sélection ghanéenne. Et pour sa première apparition avec les Black Stars, le joueur des Verts a visiblement décidé de profiter pleinement du moment.

Boakye se lâche complètement avec le Ghana !

Boakye a connu sa première cape avec le Ghana jeudi dernier sur la pelouse de la Côte d’Ivoire. Une première qui ne s’est malheureusement pas terminée par une victoire. Les Ivoiriens se sont imposés 2-0, laissant les Ghanéens repartir avec une défaite pour cette rencontre internationale. Mais malgré ce revers, Boakye a pu savourer un moment particulièrement important dans sa carrière. Le Stéphanois a ainsi officiellement fait ses premiers pas avec l’équipe nationale de son pays.

Et après cette première sélection, le joueur de l’ASSE s’est offert un petit moment de détente avec ses nouveaux coéquipiers. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre Augustine Boakye au milieu des Black Stars, particulièrement heureux. En short et claquettes noires, le Stéphanois s’est mis à danser sur un tapis local, le sourire jusqu’aux oreilles. Une séquence qui contraste forcément avec le résultat obtenu quelques heures plus tôt. Mais elle montre surtout l’ambiance qui règne au sein du groupe ghanéen. Boakye, lui, semble déjà parfaitement à son aise.

Une belle récompense pour le milieu de l’ASSE

Cette première sélection vient également récompenser les prestations réalisées par le joueur avec l’ASSE. Boakye fait partie des trois joueurs nommés par l’UNFP pour le titre de meilleur joueur de Ligue 2 du mois de septembre, aux côtés de Damien Durand et Yaya Fofana. Une nomination qui confirme son excellent début de saison. Le Ghanéen avait notamment été l’un des joueurs les plus en vue du collectif stéphanois avant la trêve internationale. Il espère désormais poursuivre sur cette lancée à son retour dans le Forez.

Boakye pourrait même succéder à un autre joueur de l’ASSE pour le trophée mensuel de l’UNFP. Son coéquipier Irvin Cardona avait en effet été sacré meilleur joueur de Ligue 2 au mois d’août. Le Stéphanois est donc désormais en concurrence pour offrir un deuxième trophée consécutif à l’ASSE. Une nouvelle preuve que le club forézien peut compter sur plusieurs joueurs en pleine forme.