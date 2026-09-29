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FRANCE

OM : un Marseillais en a pris pour son grade, Genesio continue de le harceler !

Par Bastien Aubert - 29 Sep 2026, 12:20
Keyliane Abdallah (OM)

Conscient de son potentiel à polir, Bruno Genesio garde une exigence quotidienne avec un jeune joueur de l’OM. 

Keyliane Abdallah commence à prendre une place de plus en plus importante à l’OM. Le jeune ailier de 29 ans profite notamment de la confiance accordée par Bruno Genesio, qui n’hésite pas à lui offrir du temps de jeu malgré son jeune âge mais cette confiance s’accompagne d’une exigence permanente.

Genesio garde Abdallah sous pression à l’OM

Selon La Provence, Bruno Genesio suit particulièrement attentivement l’évolution de Keyliane Abdallah. Le technicien de l’OM veillerait notamment au quotidien à ce que son jeune joueur continue de progresser sans brûler les étapes. L’objectif est clair : permettre à Abdallah de franchir progressivement les différents paliers tout en conservant l’humilité et la concentration nécessaires au très haut niveau. Une approche qui rappelle que Genesio ne souhaite pas simplement lancer un jeune talent. Il veut également l’accompagner dans la durée.

Cette exigence n’est d’ailleurs pas nouvelle pour le jeune Marseillais. Christian Bracconi, ancien entraîneur des U19 de l’OM, a raconté les premières semaines particulièrement mouvementées de Keyliane Abdallah sous ses ordres. « Les trois premières semaines après mon arrivée, il avait pris cher ! Il n’était pas suffisant, était très nonchalant et dès qu’il faisait de bonnes performances, il se relâchait. » Un constat particulièrement sévère, mais qui ne remettait absolument pas en cause le talent du joueur. Bien au contraire.

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« Il avait de l’arrogance, il fallait le secouer »

Christian Bracconi avait rapidement compris qu’il tenait un joueur différent. « Il avait de l’arrogance dans le bon sens du terme. Il fallait le secouer, mais j’ai décelé immédiatement chez lui un talent pur. » Tout le paradoxe du profil Abdallah était donc déjà perceptible à l’époque. D’un côté, un talent technique évident et une capacité à faire des différences. De l’autre, la nécessité d’apprendre à maintenir le même niveau d’investissement après une bonne prestation. Un apprentissage indispensable pour un joueur qui ambitionne désormais de s’installer chez les professionnels.

C’est précisément sur ce point que l’exigence de Bruno Genesio prend tout son sens. À l’OM, Abdallah découvre un environnement beaucoup plus exposé que celui de la formation. Chaque apparition est scrutée et chaque bonne performance peut rapidement générer des attentes supplémentaires. Le rôle de Genesio consiste donc aussi à protéger son jeune joueur contre une éventuelle forme de précipitation, qu’il soit titulaire ou remplaçant, performant ou moins en réussite. Une belle école de la vie, finalement. 

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