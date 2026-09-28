Frank McCourt a vu sa fortune personnelle exploser au cours des derniers mois. De quoi mettre e furie les supporters de l’OM ?

Le paradoxe est toit trouvé à Marseille : Frank McCourt continue de faire fructifier son patrimoine pendant que l’OM doit composer avec une gestion financière beaucoup plus stricte. Alors que l’actionnaire américain a demandé au club de tendre vers l’autofinancement après plusieurs années d’investissements massifs, sa fortune personnelle vient pourtant de progresser. Une évolution qui risque forcément de faire parler sur la Canebière.

48 millions de dollars de plus pour McCourt !

Depuis son arrivée à l’OM, McCourt a injecté des sommes considérables pour accompagner le développement du club. Mais après plusieurs années de pertes, le propriétaire marseillais a changé de stratégie. Désormais, Marseille doit davantage compter sur ses propres revenus pour financer son fonctionnement et ses ambitions sportives. Cette cure de rigueur ne se limite d’ailleurs pas à l’Olympique de Marseille. Les différents investissements de McCourt sont concernés, que ce soit dans le sport, l’immobilier, la technologie ou encore les médias. L’homme d’affaires américain cherche ainsi à mieux contrôler ses dépenses et à préserver la valeur de ses actifs.

Et les chiffres dévoilés ces dernières semaines apportent un contraste qui ne devrait pas laisser les supporters olympiens indifférents. Selon Forbes, la fortune de Frank McCourt est passée de 1,5 milliard à 1,548 milliard de dollars. Soit une progression de 48 millions de dollars en quelques mois. Évidemment, cette hausse ne signifie pas que McCourt a encaissé 48 millions de dollars en liquide. La fortune estimée d’un milliardaire évolue notamment en fonction de la valeur de ses différents actifs. Mais le symbole est suffisamment fort pour attirer l’attention à Marseille.

McCourt va-t-il remettre la main à la poche à l’OM ?

Car pendant que le patrimoine de l’actionnaire progresse, l’OM doit toujours composer avec des contraintes financières et une politique de recrutement beaucoup plus encadrée. Un contraste qui pourrait raviver les interrogations d’une partie des supporters, lesquels attendent régulièrement davantage d’ambition de la part de leur propriétaire. McCourt garde toutefois une capacité financière importante. Et c’est précisément ce qui pourrait relancer les débats dans les prochains mois.

Si l’OM se retrouve dans l’obligation de renforcer son effectif au mercato hivernal, l’actionnaire américain aura-t-il envie de remettre la main à la poche ? C’est toute la question. Car après avoir demandé à Marseille de fonctionner davantage sur ses propres ressources, McCourt pourrait être confronté à un nouveau choix stratégique : continuer à privilégier la prudence financière ou profiter de ses marges de manœuvre pour donner un coup d’accélérateur au projet olympien. À Marseille, les supporters auront forcément leur avis sur la question.