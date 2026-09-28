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OM, FC Nantes, OL, RC Lens, ASSE, PSG, Stade Rennais : un club français historique vendu ce mercredi ? 

Par Bastien Aubert - 28 Sep 2026, 08:20
Gérard Lopes (Bordeaux)

L’avenir des Girondins de Bordeaux pourrait connaître un point de bascule ce mercredi, dans un sens comme dans l’autre. 

L’avenir des Girondins de Bordeaux pourrait connaître un tournant majeur ce mercredi. Après l’annonce d’un accord pour une vente symbolique à un fonds d’investissement anglais, le club bordelais attend désormais que les derniers obstacles soient levés. 

Park Bench attend toujours le feu vert 

« Nous ne sommes pas les maîtres des horloges », a lancé François Grenet mardi dans les tribunes du Bouscat. Le président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine attend désormais, comme l’ensemble des acteurs du dossier, que l’avenir des Girondins soit enfin fixé. Un nouveau sursis avait été accordé au club après l’annonce, la semaine dernière, d’un accord pour la vente de Bordeaux contre un euro symbolique au fonds d’investissement anglais Park Bench. Mais cet accord ne suffit pas encore à définitivement tourner la page Gérard Lopez.

Selon L’Équipe, le tribunal de commerce, tout comme la commission régionale de contrôle des clubs de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, attend les documents officiels permettant de valider la fin de l’ère Gérard Lopez et la reprise du club. Selon les éléments rapportés autour du dossier, l’Hispano-Luxembourgeois chercherait encore à obtenir quelques aménagements avant de signer définitivement la vente. Un dernier bras de fer qui pourrait avoir des conséquences considérables pour Bordeaux.

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Le temps presse pour les Girondins de Bordeaux 

Car chaque journée supplémentaire fait monter la pression. Sur le plan sportif comme sur le plan administratif, Bordeaux a besoin que la situation se débloque rapidement. Le scénario d’une reprise permettrait au club de poursuivre son redressement sous une nouvelle direction. À l’inverse, un échec de la vente ferait peser une menace encore plus importante sur l’avenir des Girondins.

La liquidation, déjà évoquée comme une possibilité, deviendrait alors un risque concret à mesure que les délais se réduisent. C’est pourquoi la journée de mercredi pourrait être particulièrement importante. Si les dernières garanties sont apportées et que les documents attendus sont finalement validés, les Girondins pourraient officiellement tourner la page Gérard Lopez et passer sous pavillon Park Bench. Mais tant que les signatures définitives ne sont pas apposées, la prudence reste de mise. Pour les Girondins, le compte à rebours est lancé.

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