Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG s’active en coulisses. Le club parisien vient de recruter un nouvel entraîneur pour ses U19, tandis qu’un possible transfert de Kang-In Lee agite déjà le mercato, avec l’Atlético de Madrid prêt à en faire le successeur d’Antoine Griezmann.

Le PSG continue d’ajuster son organigramme en interne. Selon Le Parisien, le club de la capitale a recruté Marc Delaroche comme nouvel entraîneur des gardiens de l’équipe U19 jusqu’à la fin de la saison. Ancien portier passé notamment par l’AS Monaco et les Girondins de Bordeaux, Delaroche vient remplacer Valentin Houdou. Ce dernier a été promu dans le staff de l’équipe première dirigée par Luis Enrique.

Le PSG fixe le prix pour Kang-In Lee

Cette promotion s’explique par la blessure au genou de Borja Alvarez, qui a obligé le club parisien à réorganiser rapidement son encadrement technique. Dans le même temps, un autre dossier attire l’attention à l’approche du mercato. Selon Romain Collet-Gaudin, journaliste chez Winamax, le PSG ne compte pas brader Kang-In Lee. Le club parisien attendrait au minimum 45 millions d’euros pour laisser partir l’international sud-coréen, qui conserve une belle cote sur le marché européen.

L’Atlético voit déjà le successeur de Griezmann

Le principal courtisan se nomme l’Atlético de Madrid. Le club madrilène verrait en Kang-In Lee le successeur idéal d’Antoine Griezmann, figure emblématique des Colchoneros. Capable d’évoluer entre les lignes, créatif et très technique, le Sud-Coréen possède un profil qui rappelle celui du champion du monde français. De quoi alimenter les comparaisons et expliquer l’intérêt appuyé du club espagnol. Reste désormais à savoir si l’Atlético sera prêt à s’aligner sur les exigences financières du PSG. Une chose est sûre : le dossier Kang-In Lee pourrait bien animer le prochain mercato parisien.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League