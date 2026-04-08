Girondins de Bordeaux : le club vise un buteur en feu sur le mercato en cas de montée en Ligue 3

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L’heure est à l’anticipation du côté des Girondins de Bordeaux. Alors que la montée reste incertaine, le club scapulaire prépare déjà l’avenir… et notamment un possible passage par la future Ligue 3. Dans cette optique, une piste offensive commence à faire du bruit : celle d’Ibrahima Keita.

Ibrahima Keita, le bourreau devenu cible

Difficile de passer à côté de Ibrahima Keita cette saison. Meilleur buteur du groupe A de National 2 avec 15 réalisations, l’attaquant de La Roche Vendée Football s’impose comme l’un des hommes forts du championnat.

Et les Bordelais en savent quelque chose. Lors du choc du 21 mars, c’est lui qui a fait tomber les Girondins (1-0), confirmant son statut de finisseur redoutable.

Avec quatre doublés et un triplé à son actif, Keita enchaîne les performances et attire logiquement les regards.

Bordeaux passe à l’offensive

L’intérêt est désormais officiel. Dans un live TikTok, Arnaud De Carli, vice-président du club, n’a pas caché son admiration :

« Keita, il est très très bon, on s’intéresse à lui aussi. »

Une déclaration qui confirme la volonté des Girondins de se renforcer offensivement avec un profil déjà performant dans leur environnement direct.

La Ligue 3 dans toutes les têtes

Mais ce dossier s’inscrit dans un contexte bien particulier. À Bordeaux comme à La Roche Vendée, la future Ligue 3 est déjà dans les esprits.

Ibrahima Keita lui-même ne s’en cache pas :

« On ne va pas se mentir : le futur championnat de National (Ligue 3) qui se dessine pour l’an prochain est dans un coin de nos têtes. Ce n’est pas notre motivation première au coup d’envoi, mais cela arrive d’en discuter entre nous. »

Une lucidité qui reflète la réalité sportive actuelle.

Un dossier loin d’être simple

Malgré l’intérêt bordelais, rien n’est encore joué. La Roche Vendée Football domine actuellement le groupe avec une avance confortable et pourrait creuser l’écart.

Dans ce contexte, convaincre Ibrahima Keita ne sera pas évident, surtout si les Girondins échouent dans leur objectif de montée.

Un mercato déjà stratégique

Pour les Girondins de Bordeaux, ce dossier symbolise un virage. Le club ne subit plus, il anticipe.

Recruter un buteur déjà performant en National 2 serait un signal fort dans la reconstruction en cours. Mais encore faudra-t-il réussir à attirer un joueur courtisé… et ambitieux.

Le mercato s’annonce déjà décisif à Bordeaux.