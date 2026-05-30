Philippe Montanier et Julien Le Cardinal ont réagi après la large victoire de l’OGC Nice contre l’ASSE en barrage retour (4-1).

Le cauchemar est devenu réalité pour l’ASSE. Battus lourdement par l’OGC Nice lors du barrage retour (4-1), les Verts évolueront encore en Ligue 2 la saison prochaine. Une immense désillusion qui laisse derrière elle de nombreuses interrogations, à commencer par l’avenir de Philippe Montanier. Quelques minutes après le coup de sifflet final, le coach de l’ASSE affichait un visage marqué. L’entraîneur stéphanois n’a pas souhaité alimenter les spéculations concernant son avenir, préférant mettre en avant la détresse collective.

« Ma situation personnelle, je trouve qu’il est indécent d’en parler aujourd’hui. Nous sommes tous déçus, nous y croyions énormément. Ce n’est ni le moment ni le sujet. Ma situation n’a pas d’importance face à la déception que nous ressentons. Il y a un temps pour tout. Ce n’est pas le moment après une défaite de tirer des enseignements. Je suis très déçu pour les joueurs, pour le peuple vert qui va vivre une nouvelle saison en Ligue 2. Me concernant, je trouve que ce serait indécent d’évoquer mon cas personnel », a-t-il affirmé au micro du diffuseur. Une déclaration qui laisse planer le doute sur la suite de son aventure dans le Forez. Le technicien n’a confirmé ni son maintien ni son départ, alors que la direction stéphanoise devra rapidement prendre des décisions pour préparer la prochaine saison.

Le Cardinal règle ses comptes

Si Montanier a choisi la retenue, Julien Le Cardinal s’est montré beaucoup plus incisif. Le défenseur stéphanois a livré une analyse particulièrement sévère de la saison des Verts, pointant clairement un manque d’exigence au sein du groupe. « Ce qui a pêché, c’est l’exigence ! L’exigence du haut niveau. Si on n’a pas une exigence de la première à la dernière journée, on voit le résultat », a-t-il affirmé haut et fort.

L’ancien Brestois a ensuite insisté sur ce qu’il estime être un problème de fond : « Il va falloir mieux faire et puis repartir sur une nouvelle saison avec j’espère plus de professionnalisme et d’entrain de la part de tout le monde. Ça aussi ça a manqué. » Des propos particulièrement forts qui ressemblent à un avertissement adressé à l’ensemble du vestiaire.

Un vestiaire KO après la déroute

Le Cardinal a également décrit l’ambiance glaciale qui régnait dans le vestiaire après la rencontre : « Il n’y a pas eu de mot entre nous dans le vestiaire, le coach a parlé et après il n’y a pas eu de mot, que de déceptions et des têtes baissées. » Plus surprenant encore, le défenseur de l’ASSE estime que l’ampleur du score ne reflète pas forcément la différence de niveau observée sur le terrain : « C’est normal, on prend 4-1 contre Nice, je ne les ai pas trouvés exceptionnels non plus. »

Une phrase qui souligne encore davantage les regrets stéphanois. Pour Le Cardinal, l’ASSE n’a pas été balayée par un adversaire intouchable mais a surtout payé ses propres insuffisances. Après cette nouvelle descente en Ligue 2, l’ASSE entre dans une période cruciale : Saint-Étienne devra rapidement faire son autocritique. Car derrière cette élimination face à Nice, c’est toute une saison qui semble remise en question.