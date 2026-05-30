Le président de l’ASSE Ivan Gazidis a annoncé de grands changements à l’intersaison après la désillusion de rester en Ligue 2.

La claque reçue face à Nice en barrage retour (4-1) a laissé des traces à Saint-Étienne. Alors que l’ASSE espérait retrouver la Ligue 1 dès cette saison, les Verts vont finalement repartir pour un nouvel exercice en Ligue 2. Une désillusion immense qui pousse déjà Ivan Gazidis à préparer une profonde remise en question. Le président stéphanois n’a pas cherché d’excuses après l’échec. Au contraire, il a livré un discours lucide et parfois sévère sur les erreurs commises au cours de la saison.

Gazidis assume l’échec de l’ASSE

Face aux médias, le patron de l’ASSE a d’abord tenu à féliciter l’OGC Nice avant de rappeler que la montée ne s’était pas jouée uniquement lors de cette double confrontation. « Il faut féliciter Nice. Mais ce n’est pas là que nous avons perdu la montée. Nous avons eu 34 opportunités durant la saison et nous n’avons pas su les saisir. Cette montée, nous l’avons laissée échapper bien avant ce barrage, a-t-il analysé. C’est une énorme désillusion. Nous devons tous prendre nos responsabilités dans cet échec. Moi le premier. » Des mots forts qui témoignent de la frustration immense qui règne actuellement au sein du club.

Mais le passage le plus marquant de son intervention concerne sans doute l’avenir. Le dirigeant de l’ASSE a clairement laissé entendre que l’intersaison sera mouvementée dans le Forez. « Nous devons maintenant penser à la prochaine étape. Nous avons les meilleurs supporters de France. Nous avons un club et des supporters qui méritent la première division. Nous ressentons cette responsabilité. Nous savons que nous les avons déçus. Franchement, il y a beaucoup de choses que nous devons changer », a-t-il annoncé.

Une déclaration qui ressemble à l’annonce d’un vaste chantier à venir. L’un des premiers sujets de réflexion concerne le profond renouvellement de l’effectif effectué l’été dernier. « Nous avons effectué beaucoup de changements. Peut-être même trop. C’est une question que nous devons nous poser. Nous avons recruté un staff de premier ordre, nous avons recruté des joueurs et nous pensions sincèrement que cette équipe avait le niveau pour atteindre son objectif », a-t-il assumé. Un aveu rare qui montre que certaines décisions prises lors du dernier mercato pourraient être remises en question.

Humilité et reconstruction

Gazidis a également insisté sur la nécessité de retrouver certaines valeurs historiques du club : « Nous devons regarder tout cela avec humilité. L’humilité est la première valeur de ce club. C’est la valeur de Saint-Étienne. Le travail et l’humilité. Nous devons être à l’image de cela. Nous connaissons notre responsabilité. »

Le président stéphanois semble vouloir bâtir la reconstruction autour de ces principes après une saison jugée largement en dessous des attentes. Conscient de l’immense déception des supporters, Gazidis a tenu à leur adresser un message fort. « Nous devons rendre les gens fiers. Parce que Saint-Étienne représente énormément pour eux. L’ASSE représente énormément pour eux », a-t-il poursuivi. Puis il a conclu avec une promesse qui risque d’être scrutée de près dans les prochains mois : « Nous devons faire mieux. Et nous ferons mieux. »

Après cet échec retentissant, l’ASSE s’apprête donc à vivre un été décisif. Entre l’avenir de Philippe Montanier, les possibles mouvements dans l’effectif et la stratégie sportive à redéfinir, les grandes manœuvres ont déjà commencé dans le Forez.