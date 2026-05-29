À LA UNE DU 29 MAI 2026
[06:00]OGC Nice – ASSE : les supporters des Verts ont donné leur verdict pour le barrage retour !
[05:00]OM Mercato : Lorenzi vise un crack de Premier League !
[00:00]RC Lens : du très lourd attend Pierre Sage s’il reste fidèle aux Sang et Or
[23:30]Real Madrid Mercato : José Mourinho pousse pour un transfert à 60 M€ au PSG
[23:00]OM : les supporters ont tranché entre Genesio et Conceiçao !
[22:40]PSG – Arsenal : une dernière bonne nouvelle pour Luis Enrique avant la finale
[22:20]FC Nantes : un Canari s’affiche avec un maillot de l’OM et fait polémique !
[22:00]OGC Nice – ASSE : coup de théâtre pour la présence d’Ali Abdi !
[21:40]RC Lens Mercato : après Hazard, Leca a bouclé sa deuxième signature de l’été !
[21:20]Stade Rennais Mercato : Haise et Désiré craquent pour un ancien de l’OL

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OGC Nice – ASSE : les supporters des Verts ont donné leur verdict pour le barrage retour !

Par Fabien Chorlet - 29 Mai 2026, 06:00
💬 Commenter
Les Stéphanois et les Niçois se retrouvent ce vendredi

À quelques heures du barrage retour entre l’OGC Nice et l’ASSE, les supporters stéphanois semblent plus partagés que jamais sur l’issue de cette rencontre décisive.

L’AS Saint-Étienne est à moins de 24 heures d’une possible remontée dans l’élite. Accrochés au match aller à Geoffroy-Guichard (0-0), les Verts se déplacent ce vendredi (20h45) sur la pelouse de l’OGC Nice pour le barrage retour d’accession à la Ligue 1.

Chez les supporters des Verts, c’est quasiment du 50-50 !

À la veille de ce rendez-vous décisif pour l’avenir du club forézien, nous avons réalisé un sondage sur X afin de connaître les pronostics des supporters stéphanois. À la question : « Votre pronostic pour le barrage retour entre l’OGC Nice et l’ASSE ? », 52,4 % des votants voient les Verts décrocher leur montée en Ligue 1.

À l’inverse, 47,6 % des supporters interrogés pensent que l’ASSE restera en Ligue 2 à l’issue de cette double confrontation. Un résultat qui illustre parfaitement l’énorme tension et l’incertitude qui entourent ce barrage retour à l’Allianz Riviera.

ASSEOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : ASSE, OGC Nice