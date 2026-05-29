OGC Nice – ASSE : les supporters des Verts ont donné leur verdict pour le barrage retour !

À quelques heures du barrage retour entre l’OGC Nice et l’ASSE, les supporters stéphanois semblent plus partagés que jamais sur l’issue de cette rencontre décisive.

L’AS Saint-Étienne est à moins de 24 heures d’une possible remontée dans l’élite. Accrochés au match aller à Geoffroy-Guichard (0-0), les Verts se déplacent ce vendredi (20h45) sur la pelouse de l’OGC Nice pour le barrage retour d’accession à la Ligue 1.

Chez les supporters des Verts, c’est quasiment du 50-50 !

À la veille de ce rendez-vous décisif pour l’avenir du club forézien, nous avons réalisé un sondage sur X afin de connaître les pronostics des supporters stéphanois. À la question : « Votre pronostic pour le barrage retour entre l’OGC Nice et l’ASSE ? », 52,4 % des votants voient les Verts décrocher leur montée en Ligue 1.

À l’inverse, 47,6 % des supporters interrogés pensent que l’ASSE restera en Ligue 2 à l’issue de cette double confrontation. Un résultat qui illustre parfaitement l’énorme tension et l’incertitude qui entourent ce barrage retour à l’Allianz Riviera.