ASSE : une nouvelle polémique éclate à Nice avant le barrage retour

À la veille du barrage retour entre l’OGC Nice et l’ASSE, une décision préfectorale lunaire a visé les supporters niçois.

Alors que le barrage retour entre l’OGC Nice et l’ASSE doit se disputer vendredi à 20h45 dans un Allianz Riviera à huis clos, le climat autour de la rencontre continue de se tendre. Un arrêté préfectoral signé par les autorités des Alpes-Maritimes vient en effet d’interdire aux supporters niçois de circuler dans de vastes périmètres… de leur propre ville durant la journée de match.

Selon le texte officiel, toute personne « se prévalant de la qualité de supporter de l’OGC Nice, ou se comportant comme tel » se voit interdire l’accès à plusieurs zones sensibles, notamment autour du stade, du centre d’entraînement, mais aussi de nombreux axes stratégiques et commerces situés à proximité. Une restriction qui s’étend de vendredi midi jusqu’à la nuit suivante.

Une interdiction très large et controversée

L’arrêté ne se limite pas aux abords du stade Allianz Riviera. Il inclut également plusieurs infrastructures et zones de vie quotidienne, rendant impossible toute présence identifiable de supporters dans le secteur concerné.

Le texte précise que le simple fait de « se comporter comme un supporter niçois » peut suffire à être sanctionné. Une formulation particulièrement large qui suscite des interrogations sur son application concrète, notamment concernant les critères d’identification.

Un contexte sécuritaire jugé à risque

Pour justifier cette décision, la préfecture évoque un risque « réel et sérieux de troubles à l’ordre public », lié à la répétition d’incidents impliquant des supporters niçois ces dernières saisons, mais aussi aux tensions historiques avec les supporters stéphanois.

Les autorités mettent également en avant l’enjeu sportif majeur de ce barrage, ainsi que des incidents récents ayant conduit la LFP à sanctionner le club niçois d’un huis clos total pour deux rencontres.

Une ville sous haute surveillance

Dans le détail, l’arrêté couvre de nombreuses zones de Nice, incluant plusieurs axes majeurs autour du stade et du centre d’entraînement. La mesure s’inscrit dans un dispositif global de sécurité renforcé, dans un contexte où les forces de l’ordre sont également mobilisées sur d’autres événements sur le territoire national.

Déjà marqué par un match aller sans victoire (0-0) à Saint-Étienne, ce barrage retour se jouera donc dans un stade vide et sous forte contrainte administrative. Une situation rarissime pour une rencontre aussi décisive, qui alimente désormais un débat plus large sur les restrictions imposées aux supporters en France.