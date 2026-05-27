ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Les Verts n’ont-ils pas laissé passer leur chance ? »

Au terme d’un match soporifique, l’ASSE n’a pu faire mieux que match nul hier soir contre Nice (0-0). Tout se jouera au retour, vendredi, mais face à des Niçois qui n’ont pas fait forte impression, ce barrage aller laisse des regrets côté stéphanois.

« Le ballottage est équilibré, parfait. Tout va se jouer à Nice. Dans l’esprit, sur le bloc défensif, on a senti une équipe qui travaille ensemble. Après, offensivement… Il y a eu zéro tir cadré de chaque côté, on s’excuse. Les défenses ont pris le pas sur les attaques »… Philippe Montanier a cherché à positiver après le match nul entre l’ASSE et l’OGC Nice hier soir. Le coach des Verts a même mis en avant l’implication défensive de ses attaquants.

Cardona-Stassin-Davitashvili, un trio aux abonnés absents

Pourtant, clairement, Cardona, Stassin et Davitashvili, les 3 « stars » de l’ASSE, sont passés à côté de leur match. Aucune occasion. Aucune fulgurance. Aucune différence. La pauvreté du jeu proposé par les Verts ne leur a pas permis de mettre en danger des Niçois pourtant apparus très prenables. Incapable d’emballer la rencontre malgré le soutien d’un Chaudron plein à craquer (39 772 spectateurs), l’ASSE, face à une équipe niçoise venue pour ne pas perdre, n’a pas donné l’impression de tout mettre en œuvre pour tenter de remporter ce match aller. Pas assez d’allant, de combinaisons, de décalages, de centres, de ryhme. Trop de déchet technique, de lenteur dans les transmissions. Cette première manche a confirmé que l’ASSE et le Gym n’avaient pas raté leur saison par hasard. Trop de lacunes. Pas assez de maitrise.

Il n’y aura pas 40 000 supporters au retour, et Wahi sera là

Les satisfactions côté ASSE ? La défense, Bernauer, Gadegbeku. Un bloc assez compacte pour que Nice n’inquiète jamais Larsonneur. Mais le souci, c’est que Diouf a passé lui aussi une soirée très tranquille. Aucun tir cadré, ni d’un côté ni de l’autre. Tout se jouera donc à Nice. Mais si les affaires venaient à mal se passer pour les Verts à l’Allianz Riviera, on regrettera qu’ils n’aient pas plus joué ce match aller. Ils avaient la place pour prendre un petit avantage. Et avec la présence de Wahi vendredi, le ballottage ne semble pas franchement favorable. Il faudra rester aussi solide sur la Côte d’Azur et si c’est le cas, après tout, peut-être que Maubleu fera le reste, comme face à Rodez. Une certitude : l’ASSE et l’OGC Nice n’ont vraiment pas montré grand-chose hier soir. Les deux équipes devront s’employer davantage pour arracher leur place en Ligue 1. Et sauver leur saison.