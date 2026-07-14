Stade Rennais Mercato : Rennes et Haise tentent le gros coup Jonathan David !

Pour renforcer son attaque, le Stade Rennais aurait activé la piste menant à l’attaquant de la Juventus, Jonathan David.

Ce mardi, le journaliste italien Nicolò Schira a révélé qu’un club de Ligue 1 se serait intéressé à Jonathan David lors de ce mercato estival. Arrivé libre l’été dernier à la Juventus Turin en provenance du LOSC, l’attaquant canadien ne ferait pas partie des plans de l’entraîneur de la Vieille Dame, Luciano Spalletti, pour la saison prochaine et pourrait ainsi quitter le club turinois dès cet été.

L’identité de ce club de Ligue 1 est connu !

Si Nicolò Schira n’a pas dévoilé l’identité de ce club français, le compte X @jonathan35001 l’a fait, révélant qu’il s’agissait du Stade Rennais. Déjà très actif depuis le début du mercato estival avec six recrues enregistrées (Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds), les dirigeants du SRFC tenteraient ainsi un énorme coup en s’attachant les services de l’ancien Lillois. Valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, Jonathan David représenterait un investissement conséquent pour le club Rouge et Noir, aussi bien en termes d’indemnité de transfert que de salaire.