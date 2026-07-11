Stade Rennais Mercato : la sixième recrue officialisée d’ici la fin de la semaine ?

Le Stade Rennais devrait officialisé la venue de Bryan Reynolds dans les prochains jours.

Le Stade Rennais continue de se montrer très actif lors de ce mercato estival. Le dernier sixième de Ligue 1 a déjà recruté cinq joueurs : Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître et Eliezer Mayenda. Et une sixième recrue devrait bientôt débarquer en Bretagne. Il s’agit de Bryan Reynolds. Le latéral droit américain devrait rejoindre le SRFC en provenance de Westerlo dans le cadre d’un transfert estimé à 4 millions d’euros. Un renfort qui viendrait densifier le couloir droit rennais et confirmer les ambitions du club, bien décidé à se renforcer rapidement avant la reprise de la saison.

Officialisation imminente pour Reynolds ?

Après avoir annoncé que Bryan Reynolds avait déjà passé sa visite médicale avec le Stade Rennais il y a plusieurs jours, le compte X et insider du club breton @jonathan35001 a indiqué ce jeudi que l’arrivée du joueur de 25 ans devrait être officialisée dans les prochains jours par les Rouge et Noir.

Sauf retournement de situation, le défenseur américain devrait donc rapidement devenir la sixième recrue estivale du SRFC. L’officialisation pourrait ainsi intervenir avant la fin de la semaine, permettant à Bryan Reynolds d’intégrer pleinement le groupe rennais pour la suite de la préparation estivale.