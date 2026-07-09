Stade Rennais Mercato : les Pinault ont donné une première réponse à Haise pour Openda

Le possible recrutement de Loïs Openda au Stade Rennais ne ferait pas l’unanimité en raison de gros salaire.

Trois ans après son départ du RC Lens, Loïs Openda, en difficultés à la Juventus Turin, pourrait faire son retour en Ligue 1 cet été. Le RC Lens, le Stade Rennais ou encore l’Olympique Lyonnais seraient intéressés par l’idée de relancer l’attaquant belge, si l’on en croit les informations de La Gazzetta dello Sport.

Openda trop cher en salaire pour le Stade Rennais ?

L’intérêt de Rennes pour l’ancien Lensois a été confirmé par le compte X @jonathan35001. « Rumeur qui date de quelques semaines, on m’avait indiqué que Franck Haise souhaitait le relancer », a assuré l’insider du SRFC sur le réseau social. L’entraîneur du Stade Rennais a connu Loïs Openda à Lens lors de la saison 2022-2023.

Mais le salaire que touche actuellement l’international belge (environ 4 millions d’euros net par an) poserait problème à l’état-major rennais, qui n’aurait, pour l’heure, pas donné son feu vert pour le recruter. « Mais ça ne faisait pas l’unanimité dans le club vu le salaire du joueur. Après Wait and see (attendons de voir) », a expliqué le compte X @jonathan35001.

Auteur de seulement deux buts en 34 matchs disputés toutes compétitions confondues la saison dernière avec la Vielle Dame, Loïs Openda est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2030 et est valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt.