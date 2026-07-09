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RC Lens Mercato : un nouveau départ officialisé, deux prolongations surprises ?

Par Fabien Chorlet - 9 Juil 2026, 17:00
Angelo Fulgini

Alors qu’Angelo Fulgini a définitivement quitté le RC Lens, Régis Gurtner et Mathieu Gorgelin pourraient finalement prolonger l’aventure chez les Sang et Or.

Après Adrien Thomasson, Wesley Saïd, Allan Saint-Maximin, Arthur Masuaku et Malang Sarr, un nouveau joueur de l’effectif du RC Lens quitte le club artésien cet été. Il s’agit d’Angelo Fulgini.

De retour d’un prêt à Al-Taawoun, l’ancien Angevin s’est engagé avec le club saoudien d’Al-Khaleej. Le club sang et or a officialisé ce jeudi son départ. « Angelo Fulgini quitte définitivement le Racing. Le club a libéré le milieu de ses engagements contractuels afin de lui permettre de s’engager au Al-Khaleej FC, pensionnaire de Saudi Pro League. Merci pour les émotions et bonne continuation Angelo ! », a indiqué le Racing sur ses réseaux sociaux.

Gurtner et Gorgelin vers une prolongation surprise ?

Arrivés en fin de contrat le 30 juin dernier avec le RC Lens, Régis Gurtner et Mathieu Gorgelin pourraient, eux, rester dans l’Artois la saison prochaine. Toujours selon L’Équipe, les deux gardiens pourraient finalement prolonger leur contrat avec le club lensois. Si leurs prolongations venaient à se concrétiser, Régis Gurtner et Mathieu Gorgelin continueraient d’assurer le rôle de doublures de Robin Risser dans les cages du Racing la saison prochaine.

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