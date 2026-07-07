Mezian Mesloub (16 ans), aperçu sous le maillot du RC Lens la saison dernière, sue déjà à grosses gouttes avant la reprise des Sang et Or.

Il n’a que 16 ans mais son potentiel fait déjà parler. Mezian Mesloub continue de travailler dans l’ombre pour revenir encore plus fort et convaincre Dino Toppmöller de lui offrir une place dans le projet du RC Lens la saison prochaine.

Mesloub prépare la rentrée avec sérieux

Alors que les joueurs professionnels profitent encore de quelques jours de vacances avant la reprise, certains jeunes talents ne coupent jamais totalement avec le football. C’est notamment le cas de Mezian Mesloub, qui a décidé de poursuivre son travail physique avec un préparateur afin de préparer au mieux la prochaine saison.

Une démarche qui en dit long sur l’état d’esprit du jeune Lensois. Malgré son âge, le milieu offensif veut franchir rapidement les étapes et confirmer les belles promesses aperçues lors de ses premières apparitions avec le groupe professionnel.

La saison dernière, Mezian Mesloub avait déjà eu l’occasion de découvrir la Ligue 1. Des premiers pas forcément encourageants pour un joueur de seulement 16 ans, qui avait affiché une maturité intéressante malgré l’écart immense avec le très haut niveau.

Toppmöller prêt à le (re)lancer ?

Son profil correspond parfaitement à la philosophie du RC Lens : développer des jeunes talents, leur permettre de progresser au contact des professionnels et les accompagner vers le plus haut niveau. Avec l’arrivée de Dino Toppmöller sur le banc artésien, la question sera désormais de savoir quelle place l’entraîneur allemand souhaite lui accorder.

Le nouveau coach du RC Lens est réputé pour sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs et devra rapidement définir la trajectoire de Mesloub. Une intégration progressive dans le groupe professionnel ? Des apparitions régulières en Ligue 1 ?

Ou un passage par les équipes de jeunes pour continuer son développement ? À Bollaert, les supporters attendent désormais de voir si Mezian Mesloub sera l’une des révélations de la nouvelle ère Toppmöller. Le talent est là, reste désormais à transformer les promesses en performances.