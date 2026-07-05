RC Lens : le club prépare une petite surprise, les supporters vont adorer

Le RC Lens et Adidas recherchent un couple de supporters pour vivre une expérience unique autour du club artésien.

Le RC Lens et son nouvel équipementier Adidas ont lancé un appel inédit : trouver un couple de supporters prêts à incarner l’amour du club dans le cadre d’un projet baptisé « RC Alliance, unis par l’amour, unis par Lens ».

L’idée est simple mais ambitieuse : mettre en avant la passion lensois à travers une histoire d’amour réelle, vécue au rythme du club et de ses couleurs.

Un couple de supporters au centre d’une expérience unique

Les candidats devront raconter leur rencontre, leur histoire, mais aussi expliquer la place du RC Lens dans leur vie quotidienne.

Le club cherche un couple capable de représenter ce que les Sang et Or incarnent depuis des générations : la fidélité, l’attachement et la ferveur populaire autour de Bollaert-Delelis.

Selon l’appel officiel, l’objectif est de sélectionner un duo qui incarne pleinement « l’amour du Racing », dans toutes ses dimensions humaines et émotionnelles.

Des dates déjà fixées pour l’expérience

Les couples intéressés devront impérativement être disponibles à deux moments clés : mercredi 22 juillet et samedi 8 août.

Ces deux dates marqueront les temps forts de l’opération, dont le contenu exact reste encore confidentiel mais devrait être lié à l’univers du club et à sa nouvelle collaboration avec Adidas. Peut-être en lien avec le 3e maillot ?

Le RC Lens, un club où la passion dépasse le football

Cette initiative s’inscrit dans une longue tradition : celle d’un club profondément lié à ses supporters. À Lens, le football dépasse le terrain, porté par l’un des publics les plus fervents de France, régulièrement salué pour son ambiance à Bollaert-Delelis.

Avec cette opération, le RC Lens et Adidas cherchent à renforcer encore ce lien unique entre le club et sa communauté, en mettant en avant une dimension plus intime et émotionnelle : celle du couple et de la passion partagée.