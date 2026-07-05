OM Mercato : coup dur pour un taulier de Genesio désigné par les supporters

Alors que son nom avait été réclamé par de nombreux supporters comme une option crédible pour devenir numéro un sous Bruno Genesio, Jeffrey De Lange se rapproche d’un départ.

L’avenir de Jeffrey De Lange semble s’écrire loin de Marseille. Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2024 pour occuper le rôle de doublure dans les buts, le gardien néerlandais pourrait déjà quitter la Canebière lors de ce mercato estival.

Selon les informations de L’Équipe, le FC Twente est passé à l’action en prenant contact avec les dirigeants marseillais afin d’étudier un transfert du portier de 28 ans.

Jeffrey De Lange veut redevenir numéro un

Barré par l’indiscutable Geronimo Rulli depuis son arrivée à l’OM, Jeffrey De Lange n’a jamais réussi à s’imposer comme un véritable concurrent au poste de gardien titulaire. Son nom revenait pourtant naturellement chez de nombreux supporters pour devenir un taulier en numéro 1 si Rulli venait à quitter le club.

Sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2027, le Néerlandais souhaite désormais retrouver un statut de numéro un, un objectif qui paraît difficilement atteignable sur la Canebière dans l’immédiat.

Twente connaît parfaitement le gardien marseillais

Le dossier présente une logique sportive pour toutes les parties. Avant d’exploser sous les couleurs des Go Ahead Eagles puis de rejoindre l’OM en 2024, Jeffrey De Lange avait déjà porté les couleurs du FC Twente entre 2017 et 2022.

Le club néerlandais, quatrième d’Eredivisie la saison dernière et qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue Europa, recherche un gardien expérimenté pour renforcer son effectif. Les dirigeants de Twente estiment que le profil de De Lange correspond parfaitement à leurs besoins et ont donc ouvert les discussions avec l’OM.

Un départ qui pourrait arranger toutes les parties

Pour Marseille, un transfert permettrait d’alléger son effectif tout en offrant une porte de sortie à un joueur en quête de responsabilités.

De son côté, Jeffrey De Lange retrouverait un championnat qu’il connaît parfaitement, avec la perspective de redevenir titulaire dans un club ambitieux engagé sur la scène européenne.

Les négociations ne font que débuter, mais un retour aux Pays-Bas semble aujourd’hui constituer une option de plus en plus crédible pour le gardien olympien.