En cas de départ de Geronimo Rulli, Bruno Genesio pourrait avoir déjà trouvé son futur gardien à l’OM.

Le mercato de l’OM pourrait réserver quelques surprises, y compris au poste de gardien. Alors que l’avenir de Geronimo Rulli (34 ans) reste incertain, un nom revient avec insistance pour prendre la relève : Jeffrey De Lange.

Genesio apprécie De Lange

L’hypothèse prend de l’épaisseur à mesure que le départ de Rulli est évoqué. Courtisé sur le marché, le portier argentin n’a aucune garantie de rester à Marseille cet été. Une situation qui pousse déjà les observateurs à s’interroger sur l’identité du futur gardien titulaire de l’OM.

Et selon plusieurs éléments rapportés ces derniers jours, Bruno Genesio pourrait déjà avoir une idée bien précise en tête. Comme le rappelle La Provence, Nicolas Dehon, attendu dans le futur staff marseillais, connaît parfaitement la maison olympienne pour y avoir occupé le poste d’entraîneur des gardiens entre 2010 et 2012.

Surtout, il serait un grand admirateur de Jeffrey De Lange, qu’il aurait recommandé aux dirigeants marseillais par le passé. Le technicien français apprécierait particulièrement les qualités du gardien néerlandais, dont le profil correspond à la philosophie de jeu généralement recherchée par les équipes de Bruno Genesio : relance propre, sérénité balle au pied et capacité à participer à la construction.

De Lange promu en cas de départ de Rulli ?

Dans ce contexte, un départ de Geronimo Rulli pourrait ouvrir une véritable opportunité à De Lange. Arrivé avec l’étiquette d’un gardien d’avenir, le Néerlandais pourrait franchir un cap important en devenant le nouveau titulaire dans les cages olympiennes.

LePetitOM va d’ailleurs dans ce sens : « D’ailleurs Gero’ est courtisé et il n’est vraiment pas certain qu’il reste, l’OM pourrait installer De Lange en numéro 1 en cas de départ. » Pour l’instant, aucun mouvement n’a été officialisé et la situation de Rulli reste à clarifier. Mais en coulisses, les scénarios sont déjà étudiés afin d’anticiper toutes les éventualités.

L’arrivée annoncée de Bruno Genesio pourrait ainsi rebattre certaines cartes au sein de l’effectif marseillais. Et si le gardien argentin venait à quitter le club, Jeffrey De Lange apparaît aujourd’hui comme l’un des candidats les plus crédibles pour hériter des clés du poste. Une promotion qui constituerait un pari fort, mais qui pourrait également permettre à l’OM de miser sur la continuité plutôt que de repartir à la recherche d’un nouveau gardien sur le marché. Du côté du FC Nantes, les supporters ricanent : ils se rappellent avoir vu De Lange encaisser trois buts à La Jonelière lors de leur dernière confrontation avec les Marseillais début mai…