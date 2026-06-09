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FRANCE

ASSE, OM : Lucas Stassin pose ses valises à Marseille

Par Fabien Chorlet - 9 Juin 2026, 09:00
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Lucas Stassin (ASSE)

Annoncé avec insistance sur le départ de l’ASSE cet été, Lucas Stassin a attiré l’attention loin du Forez.

Lucas Stassin ne disputera pas la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Non convoqué par le sélectionneur des Diables Rouges, Rudi Garcia, l’avant-centre de l’AS Saint-Étienne profite actuellement de ses vacances avant la reprise de l’entraînement, programmée le 1er juillet prochain à l’Étrat. L’ancien joueur de Westerlo a d’ailleurs temporairement posé ses valises à Marseille.

Stassin est en vacances à Marseille

Dans une story publiée sur son compte Instagram, Lucas Stassin s’est affiché en train de déguster du poisson dans les calanques marseillaises. Mais alors que l’attaquant belge serait plus que jamais sur le départ de l’ASSE cet été, ce séjour dans la cité phocéenne peut-il être interprété comme un indice sur son avenir ? Pour l’heure, il semble encore bien trop tôt pour établir un lien avec un éventuel transfert à l’Olympique de Marseille.

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