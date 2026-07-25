Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si le FC Barcelone souhaite recruter Aymeric Laporte (32 ans) sur ce mercato estival, il faudra se montre très convaincant très avec l’Athletic Bilbao.

Le FC Barcelone va-t-il relancer le dossier Aymeric Laporte ? Alors que le défenseur de l’Athletic Club figure parmi les pistes étudiées par les Blaugrana pour renforcer leur arrière-garde, Edin Terzić n’a pas tardé à refroidir les ardeurs du club catalan.

Laporte encore loin du FC Barcelone ?

Interrogé par Sport après la victoire de son équipe face à Sestao River (2-0), le technicien allemand s’est montré particulièrement serein au moment d’évoquer les rumeurs envoyant son défenseur vers la Catalogne.

Sans dramatiser la situation, il a glissé un tacle subtil au Barça : « Je ne pense pas que ce soit une nouvelle histoire, peut-être juste avec un autre nom. » Une sortie qui rappelle forcément le long feuilleton autour de Nico Williams, régulièrement annoncé au FC Barcelone ces derniers mercatos sans que l’opération ne se concrétise.

Bilbao ne compte pas ouvrir la porte

Au-delà de cette pique, Terzić a surtout affiché sa volonté de récupérer rapidement l’ensemble de ses internationaux afin de lancer pleinement la préparation estivale. « Nous avons hâte qu’ils reviennent et commencent à travailler avec nous. »

Un message limpide qui traduit la position de l’Athletic Club : Laporte fait partie des cadres du projet et son départ n’est clairement pas à l’ordre du jour. Le Barça est donc prévenu. S’il souhaite réellement attirer l’international espagnol cet été, il devra présenter une offre difficile à refuser, aussi bien au joueur qu’au club basque.