Si le FC Barcelone souhaite recruter Aymeric Laporte (32 ans) sur ce mercato estival, il faudra se montre très convaincant très avec l’Athletic Bilbao.
Le FC Barcelone va-t-il relancer le dossier Aymeric Laporte ? Alors que le défenseur de l’Athletic Club figure parmi les pistes étudiées par les Blaugrana pour renforcer leur arrière-garde, Edin Terzić n’a pas tardé à refroidir les ardeurs du club catalan.
Laporte encore loin du FC Barcelone ?
Interrogé par Sport après la victoire de son équipe face à Sestao River (2-0), le technicien allemand s’est montré particulièrement serein au moment d’évoquer les rumeurs envoyant son défenseur vers la Catalogne.
Sans dramatiser la situation, il a glissé un tacle subtil au Barça : « Je ne pense pas que ce soit une nouvelle histoire, peut-être juste avec un autre nom. » Une sortie qui rappelle forcément le long feuilleton autour de Nico Williams, régulièrement annoncé au FC Barcelone ces derniers mercatos sans que l’opération ne se concrétise.
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Bilbao ne compte pas ouvrir la porte
Au-delà de cette pique, Terzić a surtout affiché sa volonté de récupérer rapidement l’ensemble de ses internationaux afin de lancer pleinement la préparation estivale. « Nous avons hâte qu’ils reviennent et commencent à travailler avec nous. »
Un message limpide qui traduit la position de l’Athletic Club : Laporte fait partie des cadres du projet et son départ n’est clairement pas à l’ordre du jour. Le Barça est donc prévenu. S’il souhaite réellement attirer l’international espagnol cet été, il devra présenter une offre difficile à refuser, aussi bien au joueur qu’au club basque.