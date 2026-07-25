Le FC Nantes n’a pas abandonné l’idée de recruter Vincent Marchetti (Paris FC, 29 ans) mais rien ne semble simple dans ce dossier.

Le FC Nantes continue de s’activer au mercato. Après avoir déjà recruté Willitty Younoussa en début de mercato estival, le FC Nantes souhaiterait s’attacher les services d’un second milieu de terrain et aurait coché le nom de Vincent Marchetti. Mais alors que le FCN espérerait que le Paris FC libère l’ancien Ajaccien de sa dernière année de contrat afin qu’il puisse s’engager librement en Loire-Atlantique, comme l’a fait Mathieu Cafaro, les négociations s’annonceraient très compliquées pour les Jaunes et Verts.

Le dossier Marchetti toujours en cours

Le pessimisme était même de mise ces derniers jours dans ce dossier. Pour autant, les dirigeants du FC Nantes n’auraient pas abandonné cette piste et tenteraient toujours de recruter Vincent Marchetti, selon David Phelippeau. « Dossier toujours en cours », a récemment indiqué le spécialiste du FC Nantes pour Ouest-France.

« Très compliqué de se libérer »

De quoi entretenir encore l’espoir de voir le milieu de terrain de 29 ans rejoindre les Canaris d’ici la fin du mercato estival, même si les discussions s’annoncent toujours délicates. Emmanuel Merceron a une explication au ralentissement de ce dossier : « Marchetti a deux ans de contrat, très compliqué de se libérer. » Les dirigeants du FC Nantes devront être patients et malins dans ce dossier.