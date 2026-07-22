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FRANCE

FC Nantes Mercato : le verdict est tombé pour Benhattab

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 15:40
Yassine Benhattab (FC Nantes)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Annoncé sur le départ au mercato estival, Yassine Benhattab (23 ans) a reçu un soutien inattendu des supporters du FC Nantes.

Annoncé sur le départ lors de ce mercato estival, Yassine Benhattab (23 ans) ne laisse pas les supporters du FC Nantes indifférents. Alors qu’une offre est arrivée pour l’ailier nantais, les fans des Canaris semblent pourtant vouloir lui donner une nouvelle chance.

Les supporters du FC Nantes veulent conserver Benhattab 

But! a publié un sondage avec la question suivante : « Le FC Nantes doit-il laisser partir Yassine Benhattab ? »

Les résultats sont assez nets :

OUI : 39,7 %

NON : 60,3 %

Une majorité des supporters nantais estime donc que l’ailier mérite encore sa chance sous les couleurs du FC Nantes. La situation pourrait toutefois rapidement évoluer dans les prochains jours. Yassine Benhattab, prêté la saison dernière au Stade de Reims, est revenu à Nantes avec de bonnes intentions et souhaite désormais s’imposer dans l’effectif des Canaris. Mais son profil attire sur le marché. Le club russe de Krasnodar aurait transmis une offre estimée à 3 millions d’euros pour recruter l’ailier nantais. 

Une offre juteuse venue de Russie

Une proposition qui pourrait pousser la direction du FC Nantes à réfléchir, notamment dans un contexte où le club cherche à remodeler son effectif après sa descente en Ligue 2. Avec un joueur encore sous contrat et une valeur marchande intéressante, les dirigeants nantais devront rapidement décider s’ils privilégient une rentrée financière ou la conservation d’un élément offensif capable d’apporter de la percussion. Malgré le soutien populaire dont bénéficie Benhattab, un départ reste donc une possibilité sérieuse durant ce mercato estival.

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