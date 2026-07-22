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FRANCE

OM Mercato : première friction pour Genesio, une autre déjà à l’horizon ! 

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 14:20
Bruno Genesio (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Bruno Genesio a été confronté à un premier désaveu de taille lié au mercato sur le banc de l’OM. Un deuxième pourrait vite arriver…

À peine installé sur le banc de l’OM, Bruno Genesio a déjà dû composer avec une décision forte de sa direction. Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang n’était visiblement pas le scénario privilégié par le nouvel entraîneur marseillais

Genesio aurait souhaité conserver Aubameyang à l’OM

Selon La Provence, l’OM ne souhaitait pas forcément se séparer d’Aubameyang. Bruno Genesio comptait notamment s’appuyer sur l’expérience de l’attaquant pour bâtir son projet sportif mais les impératifs financiers ont finalement pris le dessus.

Transféré à La Corogne contre 1,5 million d’euros, Aubameyang a permis à l’OM d’alléger sa masse salariale. Une opération jugée importante pour envoyer un signal positif à la DNCG et poursuivre le rééquilibrage financier du club.

Le dossier Aguerd pourrait créer une nouvelle tension à l’OM

Malgré les réserves du staff sportif, la direction de l’Olympique de Marseille a donc choisi de valider ce départ.Toujours selon La Provence, le nom de Nayef Aguerd est récemment revenu sur la table dans l’optique d’un éventuel départ.

Si ce dossier venait à s’accélérer, Bruno Genesio pourrait une nouvelle fois voir ses plans contrariés alors qu’il cherche encore à stabiliser son effectif avant le début de la saison. Le début du mois prochain, avec l’arrivée programmée de plusieurs recrues, pourrait toutefois équilibrer les choses.

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