OM : le chiffre qui accable Marseille après trois journées

Battu par le Paris FC dimanche soir (2-3), l’OM affiche déjà deux défaites en trois journées de Ligue 1. Une nouvelle donnée sur la distance parcourue par les Marseillais vient renforcer les inquiétudes autour de leur début de saison.

L’OM n’avance toujours pas

On vous en parlait après la rencontre : l’OM avait été dépassé dans l’impact face au Paris FC. Ce nouveau revers laisse le club phocéen à la dixième place de Ligue 1, avec seulement trois points pris lors des trois premières journées.

Après un mercato estival placé sous le signe de la restriction, Marseille peine à trouver son rythme. Les erreurs défensives ont encore coûté cher dimanche, mais le manque d’intensité générale interpelle également.

Seulement 67 kilomètres parcourus

D’après les données de Sofascore relayées par Foot Mercato, l’OM est l’équipe de Ligue 1 qui a le moins couru sur l’ensemble des trois premières journées, avec 67 kilomètres. Un total très éloigné de celui du PSG, dixième de ce classement avec 105,5 km.

Le RC Lens occupe la cinquième place avec 108,1 km, tandis que le promu Le Mans domine les débats avec 114,1 km, juste devant l’OL et ses 112,4 km. Les chiffres divisent parfois, mais l’écart constaté confirme ici l’impression laissée par les Marseillais sur le terrain.

Genesio comprend l’inquiétude

Bruno Genesio n’a pas cherché à minimiser la situation après la défaite. L’entraîneur marseillais a notamment pointé une entame catastrophique, un manque d’engagement et de trop nombreuses erreurs, individuelles comme collectives.

« Je comprends, nous-mêmes on a de quoi s’inquiéter. On a commis beaucoup trop d’erreurs grossières, on a manqué de discernement. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2096855518606131363

Malgré le discours d’Amine Gouiri, persuadé que le Vélodrome voit une équipe qui se bat et ne triche pas, l’OM doit désormais traduire ces intentions dans les résultats. Après trois journées, le constat statistique est particulièrement préoccupant.