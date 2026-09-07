À LA UNE DU 7 SEP 2026
[13:23]LOSC : Ancelotti reçoit une bonne nouvelle avant le Betis, mais…
[13:03]OL : le départ avorté de Tagliafico laisse un dossier encore ouvert
[12:43]LOSC : le Betis récupère du lourd mais perd trois joueurs
[12:23]OM : le chiffre qui accable Marseille après trois journées
[12:03]RC Lens : Le verdict médical est enfin tombé avant Prague
[11:43]OL : Fabio Grosso subit un nouveau départ express en Italie
[11:23]PSG : Wijnaldum prolonge son aventure saoudienne après une saison à 24 contributions
[11:03]OL : Maitland-Niles marque déjà les esprits pour sa première à Everton !
[10:43]OM : Gouiri pousse un coup de gueule et répond aux inquiétudes
[10:21]PSG : Luis Enrique prépare un gros changement, sa première victime est connue

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : le chiffre qui accable Marseille après trois journées

Par Wladimir DELCROS - 7 Sep 2026, 12:23
OM : le chiffre qui accable Marseille après trois journées

Battu par le Paris FC dimanche soir (2-3), l’OM affiche déjà deux défaites en trois journées de Ligue 1. Une nouvelle donnée sur la distance parcourue par les Marseillais vient renforcer les inquiétudes autour de leur début de saison.

L’OM n’avance toujours pas

On vous en parlait après la rencontre : l’OM avait été dépassé dans l’impact face au Paris FC. Ce nouveau revers laisse le club phocéen à la dixième place de Ligue 1, avec seulement trois points pris lors des trois premières journées.

Après un mercato estival placé sous le signe de la restriction, Marseille peine à trouver son rythme. Les erreurs défensives ont encore coûté cher dimanche, mais le manque d’intensité générale interpelle également.

Seulement 67 kilomètres parcourus

D’après les données de Sofascore relayées par Foot Mercato, l’OM est l’équipe de Ligue 1 qui a le moins couru sur l’ensemble des trois premières journées, avec 67 kilomètres. Un total très éloigné de celui du PSG, dixième de ce classement avec 105,5 km.

Le RC Lens occupe la cinquième place avec 108,1 km, tandis que le promu Le Mans domine les débats avec 114,1 km, juste devant l’OL et ses 112,4 km. Les chiffres divisent parfois, mais l’écart constaté confirme ici l’impression laissée par les Marseillais sur le terrain.

Genesio comprend l’inquiétude

Bruno Genesio n’a pas cherché à minimiser la situation après la défaite. L’entraîneur marseillais a notamment pointé une entame catastrophique, un manque d’engagement et de trop nombreuses erreurs, individuelles comme collectives.

Malgré le discours d’Amine Gouiri, persuadé que le Vélodrome voit une équipe qui se bat et ne triche pas, l’OM doit désormais traduire ces intentions dans les résultats. Après trois journées, le constat statistique est particulièrement préoccupant.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot