PSG : Wijnaldum prolonge son aventure saoudienne après une saison à 24 contributions

Libre depuis son départ d’Al-Ettifaq cet été, Georginio Wijnaldum n’en a pas terminé avec l’Arabie saoudite. L’ancien milieu du PSG s’est engagé avec un autre poids lourd du championnat après un exercice particulièrement prolifique.

Wijnaldum rejoint Al-Ittihad

C’est désormais officiel : Georginio Wijnaldum portera les couleurs d’Al-Ittihad cette saison. Comme indiqué par Foot Mercato, l’international néerlandais arrive libre après la fin de son aventure avec Al-Ettifaq.

À 35 ans, l’ancien joueur de Liverpool et du PSG a signé un contrat d’une saison. Son nouveau bail est assorti d’une option permettant de prolonger l’aventure pour une année supplémentaire.

Une dernière saison très aboutie

Al-Ittihad récupère un milieu toujours capable de peser dans les trente derniers mètres. Wijnaldum reste sur 17 buts et 7 passes décisives en 34 matches avec Al-Ettifaq, soit 24 contributions décisives sur l’ensemble de l’exercice.

Des chiffres qui confirment le rebond du Néerlandais après un passage plus délicat dans la capitale française. Arrivé libre à Paris en 2021, Wijnaldum n’avait jamais réussi à s’imposer durablement. Les chiffres de sa carrière témoignent néanmoins de son expérience au plus haut niveau.

Luis Enrique aurait presque doublé son salaire au PSG, passant de 12 à 20 M€ par an avec un contrat jusqu’en 2030. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2096564567824281759

Des retrouvailles avec Steven Bergwijn

À Al-Ittihad, Georginio Wijnaldum retrouvera notamment son compatriote Steven Bergwijn. Le club saoudien mise ainsi sur un élément expérimenté et immédiatement opérationnel pour renforcer son entrejeu.

Après deux saisons passées à Al-Ettifaq, le Batave poursuit donc sa carrière dans un championnat qu’il connaît parfaitement. Ses dernières performances ont manifestement convaincu Al-Ittihad de lui offrir ce nouveau défi.