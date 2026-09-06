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FRANCE

PSG : le nouveau salaire de Luis Enrique affole l’Espagne !

Par Louis Chrestian - 6 Sep 2026, 10:07
PSG : le nouveau salaire de Luis Enrique affole l’Espagne !

Prolongé jusqu’en 2030 par le PSG, Luis Enrique a obtenu une revalorisation salariale à la hauteur de son bilan dans la capitale. Ses nouveaux émoluments, estimés à 20 M€ brut par saison, font beaucoup réagir de l’autre côté des Pyrénées.

Une prolongation désormais officielle

On vous en parlait vendredi : le PSG avait officialisé une vague de six prolongations, dont celle de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol est désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2030.

L’annonce, effectuée par le speaker du Parc des Princes avant d’être relayée sur les réseaux sociaux, avait surpris par sa forme. Sur le fond, elle était attendue tant le technicien asturien bénéficie de la confiance de Nasser Al-Khelaïfi.

Son salaire grimpe à 20 M€ brut

Le principal développement concerne les conditions financières de ce nouveau contrat. Comme le rapporte Foot Mercato, en citant les informations de L’Équipe, Luis Enrique passe de 12 à 20 M€ brut par saison. Une augmentation qui le place parmi les trois entraîneurs les mieux rémunérés d’Europe.

Cette récompense illustre la place prise par l’ancien sélectionneur de l’Espagne à Paris. Considéré comme le principal artisan des récents succès du PSG, il est également devenu l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club.

La presse espagnole valide le choix du PSG

En Espagne, ce salaire colossal interpelle sans réellement susciter de critiques. AS estime que le PSG « jette la maison par la fenêtre » et évoque « un salaire qui s’envole dans les nuages ». Sport juge de son côté cette revalorisation « plus que méritée ».

La Cadena SER insiste surtout sur la confiance totale de Nasser Al-Khelaïfi envers son entraîneur. El Nacional va plus loin en présentant cet effort financier comme une nécessité pour empêcher un éventuel retour de Luis Enrique au FC Barcelone. Un scénario désormais écarté jusqu’en 2030.

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