ASSE – Montpellier (3-1) : les notes des Verts

L’ASSE a signé sa 5e victoire en 5 matchs de Ligue 2 hier soir contre Montpellier (3-1), dans un Chaudron en ébullition pour le retour des kops. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (5)

Il a encaissé un but sur l’une des rares tentatives montpelliéraines. Sans bouger.

PEDRO (5), puis FERREIRA

Pedro a fait preuve d’allant dans son couloir mais il a laissé trop de liberté au remuant Mukiele, qui a déjoué sa surveillance à plusieurs reprises et notamment sur le but du MHSC. Remplacé par FERREIRA, auteur d’une entrée assez laborieuse.

LE CARDINAL (6)

Devancé par Meddah sur le but montpelliérain. Mais il a sorti plusieurs ballons chauds et bien fini.

NAIR (6)

Match après match, il s’impose. Vaillant et appliqué.

BERNAUER (7), puis OLD

Bernauer a mis l’ASSE sur la voie d’un 5e succès consécutif en ouvrant le score d’une superbe reprise de volée. Quel début de saison canon ! Remplacé par OLD après avoir été touché. Le Kiwi a signé une entrée en jeu pleine de détermination, comme à Dijon (3-2).

CSONGVAI (6)

Toujours aussi élégant, le Hongrois a été consistant défensivement tout en assurant des premières relances pleines de calme et de justesse.

SVETLIN (5,5)

Un peu dans l’ombre de Csongvai. Mais lui aussi a apporté sa contribution, avec notamment sa relance pour Boakye sur le but du Ghanéen .

BOAKYE (6), puis BREUM

Boakye avait fait mouche à Dijon, il a récidivé contre Montpellier en expédiant un missile du gauche dans les buts héraultais. Un coup de canon qui efface une prestation jusqu’ici assez neutre. Remplacé par BREUM. Applaudi à son entrée, le Danois n’a pas mis longuement pour apporter sa technique et sa vista. Et pour rassurer après sa blessure contre Grenoble (4-0).

DAVITASHVILI (4), puis JABER

Peu inspiré, Davitashvili a eu du mal à se fondre dans le collectif vert et à exister. Une frappe au dessus alors qu’il était en bonne position (47e). Remplacé par JABER, auteur d’une entrée encourageante après une longue absence.

CARDONA (6,5)

Deux passes décisives pour Bernauer et Duffus, un joli décalage pour Davistahvili, une barre (68e) : « Cardo » a encore répondu présent, même s’il reste sur deux matches sans but.

BALLO (4), puis DUFFUS

Bien pris par la défense montpelliéraine, Ballo n’a pu se mettre en évidence. Remplacé par DUFFUS, vite en action, percutant et auteur du 3e but, d’une frappe surpuissante sous la barre. Le but de la délivrance pour l’ASSE, et un but qui devrait faire beaucoup de bien au Jamaïcain.