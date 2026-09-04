ASSE Mercato : les Verts officialisent une nouvelle recrue !

L’ASSE officialise l’arrivée du jeune milieu tunisien Elyes Dhaoui, recruté à 18 ans en provenance de l’Olympique Béja et engagé jusqu’en 2029.

L’ASSE tient une nouvelle recrue ! Le club stéphanois a officialisé ce vendredi 4 septembre l’arrivée d’Elyes Dhaoui, jeune milieu de terrain tunisien de 18 ans, en provenance de l’Olympique Béja.

Formé à Béja depuis l’âge de 12 ans, Dhaoui avait découvert la première division tunisienne dès ses 16 ans et compte déjà 32 apparitions en championnat. International avec les sélections de jeunes de la Tunisie, il a notamment participé à une Coupe du monde U17 ainsi qu’aux CAN U17 et U20.

Le milieu défensif va désormais poursuivre sa progression avec l’équipe réserve de l’ASSE, tout en bénéficiant d’un contrat professionnel courant jusqu’en 2029.