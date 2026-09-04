RC Lens : la raison du départ de Saint-Maximin révélée, les dirigeants en ont eu ras-le-bol !

Le sacre du RC Lens en Coupe de France a été célébré comme il se doit… mais un détail concernant Allan Saint-Maximin n’aurait pas vraiment été apprécié par le club.

Le sacre historique du RC Lens en Coupe de France a laissé une trace indélébile dans l’histoire du club. Mais, au lendemain de la victoire contre l’OGC Nice (3-1), un épisode aurait particulièrement refroidi les relations entre Allan Saint-Maximin et le club artésien.

Saint-Maximin absent de la fête à Lens

Le 23 mai, les joueurs lensois ont défilé dans les rues de la ville pour célébrer avec leurs supporters le premier titre de Coupe de France de l’histoire du RC Lens. Une immense fête populaire, au lendemain du succès obtenu au Stade de France.

Parmi les absents, Allan Saint-Maximin. Une absence qui aurait été très mal vécue en interne, selon les informations rapportées par L’Équipe. Le joueur aurait expliqué son absence par des maux de ventre.

Un épisode qui, dans le contexte des discussions autour de son avenir, n’aurait pas incité la direction lensoise à consentir un effort supplémentaire pour tenter de conserver l’attaquant. Pour rappel, Saint-Maximin avait également manqué les festivités après la victoire de Lens contre Nantes (1-0), qui avait officiellement validé la qualification en Ligue des Champions. La raison ? Il se soignait à Monaco.

Une saison pourtant réussie avec Lens

Arrivé à Lens en cours de saison, Saint-Maximin a largement participé à la formidable campagne des Sang et Or. Il a notamment marqué lors de la demi-finale de Coupe de France contre Toulouse, avant d’être titularisé en finale face à Nice.

Lors de cette finale, l’ancien joueur de Newcastle faisait partie du trio offensif aligné par Pierre Sage avec Florian Thauvin et Odsonne Édouard. Lens s’est finalement imposé 3-1 et a décroché la première Coupe de France de son histoire.

Mais malgré cette contribution sportive, certains épisodes en dehors du terrain auraient donc pesé dans la réflexion du club.

Saint-Maximin a finalement quitté Lens

L’aventure lensoise n’aura finalement duré que quelques mois. Dans la foulée, Allan Saint-Maximin a signé au Charlotte FC en MLS.

L’épisode de la parade illustre ainsi les raisons pour lesquelles une relation entre un joueur et un club peut se jouer aussi sur des éléments qui dépassent les performances sportives. À Lens, malgré un titre historique et une intégration réussie sur le terrain, l’image laissée par certains comportements aurait compté dans la décision de tourner la page.