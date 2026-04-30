RC Lens Mercato : Saint-Maximin a fixé une condition claire pour prolonger

Arrivé cet hiver au RC Lens, Allan Saint-Maximin n’a pas mis longtemps à enflammer Bollaert. Buteur, passeur et dynamiteur de défenses, l’ailier français s’impose comme l’homme fort de cette fin de saison en Ligue 1.

Un impact immédiat dans le sprint final

Recruté en février pour un contrat court, Saint-Maximin s’est rapidement imposé comme une arme offensive majeure. En seulement 10 matchs, il affiche déjà 3 buts et 3 passes décisives, confirmant son statut de joker de luxe devenu indispensable.

Son explosivité, sa créativité et sa capacité à faire basculer une rencontre font de lui le facteur X du Racing, au moment où le club joue gros entre course à la Ligue des Champions et victoire finale en Coupe de France.

Saint-Maximin pose sa condition

Au-delà des performances, c’est surtout l’état d’esprit du joueur qui marque. Interrogé sur la possibilité de prolonger au Racing, Saint-Maximin insiste sur un point essentiel : le bien-être au quotidien.

« Le plus important pour moi, c’est d’être dans un club sain […] Peu importe l’argent, si tu n’es pas bien psychologiquement, ça devient difficile. »

Un discours fort, notamment après son départ du Mexique, motivé en partie par des raisons personnelles et familiales. Aujourd’hui, à Lens, l’ancien joueur de Newcastle United semble avoir retrouvé plaisir et stabilité. Si Saint-Maximin veut un club sain, nul doute qu’il est au bon endroit à Lens. Une bonne nouvelle en vue d’une prolongation ?

La Ligue des Champions ? Pas une obsession

Malgré tout, alors que Lens peut rêver d’une qualification en Ligue des Champions, Saint-Maximin refuse de se projeter trop loin. Sa priorité est claire : le présent.

« Je ne veux pas penser à où je vais aller […] Je suis focalisé sur les objectifs du club, je suis en mission. »

Libre en fin de saison, l’ailier entretient le flou sur son avenir. Mais une chose est sûre : il veut laisser une trace.

« Ma mission, c’est de marquer l’histoire, et de ne pas être marqué par l’histoire. »

Un leader technique… et humain

Avec ses 4 enfants et une carrière marquée par de nombreux défis, Saint-Maximin affiche une maturité nouvelle. Il insiste aussi sur l’importance du collectif :

« Je tiens à remercier mes coéquipiers […] ils se sont battus toute la saison pour qu’on soit là aujourd’hui. »

Lens peut-il le garder ?

La question est désormais sur toutes les lèvres. Dans un club où « l’esprit famille » prime, tous les signaux semblent au vert pour une prolongation.

Mais dans un marché où de nombreux clubs disputent la Ligue des Champions, la décision finale dépendra d’un équilibre subtil entre projet sportif, cadre de vie et ambitions personnelles.