Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 14:00
Allan Saint-Maximin (RC Lens)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Avant de poser ses valises au RC Lens cet hiver, Allan Saint-Maximin (28 ans) airait pu prendre la direction de l’OGC Nice.

Avant de rejoindre RC Lens cet hiver, le retour de Allan Saint-Maximin à l’OGC Nice avait été envisagé. Une information signée William Humbersert, journaliste à Nice Matin : « Claude Puel n’a pas voulu d’un retour de Allan Saint-Maximin. Le dossier a été étudié puis abandonné. »

Nice a recalé Saint-Maximin

Depuis, le joueur s’est imposé au RC Lens, où il fait les beaux jours du club norartésiendiste. Sa capacité à créer des différences et à dynamiser l’attaque du Racing démontre que Nice a laissé passer une opportunité de renforcer son effectif avec un joueur déjà expérimenté en Ligue 1. Pendant ce temps, le OGC Nice a pu voir l’émergence d’un jeune joueur, Kail Boudache, qui s’impose progressivement dans l’équipe première. 

Une chance pour Boudache

L’OGC Nice a donc misé sur le renouvellement et la promotion interne, au détriment d’un retour d’expérience immédiat que Saint-Maximin aurait pu apporter. Le mercato peut parfois surprendre, et ce refus montre que les choix stratégiques des clubs influencent directement le destin des joueurs et le cours des championnats. Lens, pour sa part, profite pleinement de son attaquant virevoltant et d’un mercato hivernal bien géré.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

