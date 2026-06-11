L’OL, le LOSC et le RC Lens sont tous particulièrement séduits par le poids d’un jeune milieu de terrain ivoirien sur ce mercato estival.

Le prochain derby du Nord pourrait bien se jouer aussi sur le marché des transferts. Alors que le RC Lens et le LOSC cherchent à renforcer leurs effectifs avec des profils à fort potentiel, le média Ivoirezine affirme que les deux clubs auraient coché le nom de Souleymane Fofana, l’une des grandes révélations du championnat ivoirien cette saison. Mais dans ce dossier particulièrement prometteur, un troisième acteur entend bien jouer les trouble-fêtes : l’OL.

Bagarre pour la révélation de la L1 ivoirienne

À l’ASEC Mimosas, Souleymane Fofana a franchi un cap cette saison. Le jeune milieu offensif ivoirien s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents du championnat grâce à sa vitesse, sa qualité technique et sa capacité à faire basculer les rencontres dans les moments importants. Ses performances lui ont même permis d’être élu meilleur joueur de la Ligue 1 LONACI, une distinction qui a considérablement renforcé sa cote sur le marché. À seulement quelques mois du mercato, il apparaît désormais comme l’un des talents africains les plus surveillés par les recruteurs européens.

L’OL aurait déjà pris des renseignements concrets auprès de l’ASEC Mimosas. Les dirigeants lyonnais apprécient le profil du joueur et souhaitent étudier les conditions d’une éventuelle arrivée. Une avancée qui pourrait obliger les autres prétendants à accélérer leurs réflexions.

Le RC Lens et le LOSC à l’affût

De leur côté, le RC Lens et le LOSC suivent également l’évolution du dossier avec beaucoup d’attention. Les deux clubs ont bâti une partie de leur réussite sur leur capacité à détecter des talents avant leur explosion sur la scène européenne. Le profil de Fofana correspond parfaitement à cette stratégie. Jeune, déjà performant au plus haut niveau dans son pays et doté d’un potentiel de progression important, il représente un investissement particulièrement attractif.

Le club suédois de l’IFK Göteborg surveillerait également la situation, preuve que l’intérêt autour du joueur dépasse largement les frontières françaises. Après avoir marqué les esprits en Côte d’Ivoire, Souleymane Fofana semble désormais prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. L’objectif du milieu offensif est clair : rejoindre un championnat plus compétitif afin de poursuivre son développement et se rapprocher du très haut niveau européen. Reste désormais à savoir quel projet saura le convaincre.