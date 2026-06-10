Engagé en Ligue Europa grâce au sacre du RC Lens en Coupe de France, le Stade Rennais va toucher un petit pactole.

C’est une excellente nouvelle pour les finances du Stade Rennais. Alors que le club breton prépare activement son mercato estival sous la direction de Franck Haise, une importante rentrée d’argent est déjà garantie grâce à la qualification en Ligue Europa. Une présence sur la scène européenne rendue possible par la victoire du RC Lens en Coupe de France. Et les chiffres donnent le sourire aux dirigeants rennais.

Près de 10 millions d’euros garantis en Ligue Europa

Selon le très fiable Sportune, le Stade Rennais est assuré de percevoir plusieurs millions d’euros avant même le coup d’envoi de la compétition. L’UEFA versera tout d’abord une prime de participation de 4,31 millions d’euros à chaque club engagé en Ligue Europa. À cette somme s’ajoutent différents mécanismes de redistribution liés au classement UEFA et aux revenus commerciaux de la compétition.

Le fameux « pilier de valeur », qui prend en compte le coefficient européen du club ainsi que la valeur du marché télévisuel français, devrait notamment rapporter près de 5 millions d’euros au Stade Rennais. Au total, les Bretons peuvent donc espérer toucher près de 10 millions d’euros avant même de disputer la moindre rencontre.

Des bonus qui peuvent faire grimper la note

Cette somme n’est qu’un point de départ. L’UEFA récompense également les performances sportives tout au long de la compétition. Chaque victoire en phase de classement rapporte 450 000 euros, tandis qu’un match nul permet d’empocher 150 000 euros supplémentaires. À cela s’ajoutent les primes liées au classement final ainsi que celles attribuées lors des phases à élimination directe. Autrement dit, un beau parcours européen pourrait considérablement augmenter les recettes rennaises dans les prochains mois.

Le rôle du RC Lens est loin d’être anodin dans cette histoire. En remportant la Coupe de France, les Sang et Or ont contribué à remodeler la répartition des places européennes. Un scénario favorable dont a profité le Stade Rennais pour décrocher son billet pour la Ligue Europa. Une qualification qui représente aujourd’hui un véritable bol d’air financier pour le club breton.

Un atout pour le mercato

Cette manne financière tombe également au meilleur moment pour le Stade Rennais. Alors que Franck Haise souhaite renforcer plusieurs secteurs de son effectif, ces revenus européens offriront davantage de marge de manœuvre à la direction rennaise sur le marché des transferts.

Même si Rennes reste attentif à son équilibre financier, disposer d’une garantie proche des 10 millions d’euros constitue un argument de poids au moment d’aborder l’été. De quoi permettre au club breton d’avancer avec davantage de sérénité dans la construction de son futur effectif.