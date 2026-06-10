Si Ludovic Blas a bien l’intention de rester au Stade Rennais, Franck Haise aurait déjà identifié son remplaçant au mercato estival.

Le Stade Rennais ne veut laisser aucune place à l’improvisation au mercato. Même si Ludovic Blas a récemment affiché sa volonté de poursuivre l’aventure en Bretagne, les dirigeants rennais continuent de travailler sur plusieurs pistes offensives pour renforcer leur effectif ou anticiper un éventuel mouvement de dernière minute. Et un nom revient avec insistance dans les rapports de recrutement. Selon Rudy Galetti, le Stade Rennais suit de très près la situation d’Elves Baldé, ailier droit du Radomiak Radom.

Baldé attire plusieurs clubs

Le dossier est loin d’être simple. Toujours selon la même source, le Stade Rennais n’est pas seul sur les rangs. Le Sporting Portugal, Vitoria Guimaraes et Estoril surveillent également l’évolution du joueur, preuve que ses performances ne passent plus inaperçues sur le marché européen. À 26 ans, l’ailier bissau-guinéen sort d’une saison intéressante dans le championnat polonais avec 5 buts et 3 passes décisives en 27 rencontres. Des statistiques correctes qui ne racontent toutefois qu’une partie de son impact sur le terrain.

Depuis son arrivée en Bretagne, Franck Haise cherche à construire une équipe capable de mettre beaucoup d’intensité dans les transitions offensives. Dans cette optique, Elves Baldé présente plusieurs qualités recherchées : vitesse, percussion, capacité à éliminer dans les un-contre-un et polyvalence sur le front de l’attaque. Son profil pourrait offrir une alternative intéressante à Ludovic Blas, voire évoluer dans une rotation offensive plus large en fonction des mouvements de l’effectif rennais durant l’été.

Blas toujours au cœur du projet ?

Pour autant, ce dossier ne signifie pas que le départ de Ludovic Blas est déjà acté. Bien au contraire. L’ancien Nantais a exprimé son envie de poursuivre l’aventure avec le Stade Rennais et reste aujourd’hui l’un des joueurs majeurs du projet porté par Franck Haise. Son expérience, sa créativité et sa capacité à faire basculer un match demeurent précieuses pour les ambitions du club. Mais le Stade Rennais a souvent démontré sa capacité à anticiper les opportunités du marché et à préparer l’avenir plusieurs mois à l’avance.

Si les Rouge et Noir décident d’accélérer dans ce dossier, ils devront toutefois composer avec plusieurs concurrents sérieux. Le Sporting notamment dispose d’une solide réputation dans le développement des joueurs offensifs et pourrait représenter une destination particulièrement attractive pour Elves Baldé. Le Stade Rennais garde néanmoins un œil attentif sur l’évolution de la situation. Et même si Ludovic Blas est toujours attendu en Bretagne la saison prochaine, Franck Haise semble déjà avoir identifié une option crédible pour renforcer son secteur offensif.