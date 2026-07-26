Les deux premiers adversaires de l’ASSE la saison prochaine en Ligue 2, Sochaux et Clermont, semblent en panne de confiance.

À moins de trois semaines du coup d’envoi de la Ligue 2, les nouvelles sont plutôt rassurantes pour l’ASSE. Les deux premiers adversaires des Verts, le FC Sochaux et le Clermont Foot, traversent une préparation particulièrement compliquée. Les hommes d’Ian Cathro débuteront leur saison le samedi 8 août sur la pelouse de Sochaux avant de recevoir Clermont, une semaine plus tard, à Geoffroy-Guichard.

Sochaux inquiète déjà Vincent Hognon

Le FC Sochaux continue d’accumuler les contre-performances. Trois jours après une lourde défaite contre Metz (4-1), les Lionceaux ont de nouveau sombré samedi face à Dijon (3-0), autre promu en Ligue 2. Une prestation qui a mis en évidence de nombreuses lacunes, aussi bien défensives qu’offensives.

Très agacé après la rencontre, Vincent Hognon n’a pas caché son inquiétude : « Dans les derniers gestes, défensifs et offensifs, on est depuis un bon moment en-dessous. On doit mettre plus d’agressivité défensivement, où nous sommes par moments un peu limites. Devant aussi il faut plus d’agressivité, de concentration et de justesse technique. »

Toujours fidèle à son système en 5-3-2, Sochaux disputera encore un dernier match de préparation contre l’AJ Auxerre d’Assane Dioussé le 1er août, avant de recevoir l’ASSE une semaine plus tard au stade Auguste-Bonal.

Clermont toujours aussi stérile

Le constat n’est guère plus réjouissant du côté de Clermont. Le club entraîné par David Guion s’est incliné 1-0 face au Montpellier HSC de Zoumana Camara, sur un penalty concédé en fin de rencontre. Si le score reste serré, les difficultés offensives des Auvergnats continuent d’inquiéter.

La Montagne se montre particulièrement sévère dans son analyse : « Auteur de plusieurs parades décisives, Théo Guivarch a sauvé les meubles et un peu les apparences. À l’inverse, sur le plan offensif – et c’est tout sauf une surprise – Clermont reste proche du néant. Seul en pointe, Hunou a passé l’âge de faire l’essuie-glace, le plus souvent dans le vide et en pure perte. »

Avant de venir défier les Stéphanois dans le Chaudron le 14 août, Clermont disputera un ultime test à Andrézieux face au Grenoble Foot 38. À l’approche de la reprise, les signaux sont donc loin d’être positifs pour les deux premiers adversaires de l’ASSE, qui espère profiter de ces difficultés pour lancer idéalement sa saison.