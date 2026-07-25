Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Stade Rennais a officialisé discrètement la durée du contrat d’Arnaud Nordin dont le transfert en provenance de Mayence le lie au club jusqu’en 2029.

Le Stade Rennais a officialisé en toute discrétion un transfert qui était attendu depuis plusieurs semaines. Dans son récapitulatif du mercato estival, le club breton a confirmé la signature définitive d’Arnaud Nordin, désormais lié aux Rouge et Noir jusqu’en juin 2029.

Nordin définitivement Rennais

Prêté la saison dernière par Mayence, Arnaud Nordin a convaincu les dirigeants rennais de lever son option et de l’intégrer durablement à l’effectif de Franck Haise. L’ancien ailier de l’ASSE s’est engagé jusqu’en 2029, une information officialisée sans grande communication par le club breton.

Arnaud Nordin n’a pas tardé à montrer qu’il était prêt pour cette nouvelle aventure. Titulaire lors du match amical face à l’US Saint-Malo, il a ouvert le score dès la première période en reprenant de la tête un centre de Bryan Reynolds, confirmant son excellente forme malgré la défaite rennaise (1-3).

Déjà déjà décisif cet été

Formé à l’ASSE, Arnaud Nordin avait quitté le Forez avant de poursuivre sa carrière à Montpellier puis en Bundesliga, du côté de Mayence.

Son passage en prêt au Stade Rennais a pleinement convaincu le club breton, qui a choisi de miser sur lui à long terme en lui offrant un contrat jusqu’en 2029. À 28 ans, l’ancien Stéphanois espère désormais s’imposer comme l’un des hommes forts du projet rennais sous les ordres de Franck Haise.