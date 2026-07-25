Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Malgré un intérêt du PSG, Bournemouth ne compte pas se séparer d’Eli Junior Kroupi (20 ans) durant ce mercato.

Le PSG voit un nouveau dossier offensif se refermer. Après les difficultés rencontrées autour de Yan Diomandé, le club parisien essuie un nouveau revers avec Eli Junior Kroupi (20 ans), que Bournemouth considère comme totalement intransférable.

Bournemouth ferme définitivement la porte

Selon Marca, Bournemouth n’a aucune intention de laisser partir Eli Junior Kroupi durant ce mercato estival. Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, les dirigeants anglais ont décidé de conserver leur jeune attaquant et refusent désormais toute discussion. Le message envoyé est limpide : Kroupi fait partie des joueurs intouchables de l’effectif.

Le choix de Bournemouth est d’autant plus fort que plusieurs clubs étaient prêts à investir plus de 100 millions d’euros pour recruter l’international franco-ivoirien. Malgré ces propositions colossales, les Cherries n’ont pas changé de position. Le club anglais souhaite construire son projet sportif autour de son attaquant de 20 ans, considéré comme l’un des plus grands talents de Premier League.

Plus de 100 millions d’euros refusés

Le staff de Bournemouth compte faire d’Eli Junior Kroupi l’une des pièces maîtresses de son attaque. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2030, le jeune buteur bénéficie d’une confiance totale de ses dirigeants, qui souhaitent lui offrir encore davantage de responsabilités cette saison. Sa valeur est aujourd’hui estimée à 70 millions d’euros par Transfermarkt.

Ces dernières semaines, Boubacar Sanogo n’avait d’ailleurs pas tari d’éloges au sujet de Kroupi. L’ancien international ivoirien voyait déjà en lui l’un des futurs grands attaquants européens, capable de franchir rapidement un nouveau cap. Pour le PSG, ce refus constitue donc un véritable coup d’arrêt dans un mercato où plusieurs pistes offensives se compliquent.