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FRANCE

PSG : L’Atlético boucle une opération à 40 M€ !

Par Wladimir DELCROS - 24 Juil 2026, 19:13
PSG : L’Atlético boucle une opération à 40 M€ !

Le départ de Kang-in Lee du PSG se précise très sérieusement. Le Sud-Coréen aurait déjà signé son contrat avec l’Atlético de Madrid, qui va débourser jusqu’à 40 M€ pour le recruter.

Lee a signé pour cinq ans

Évoqué depuis plusieurs jours, le départ de Kang-in Lee vers Madrid touche au but. Selon Marca, le milieu offensif a signé un contrat de cinq ans avec l’Atlético. L’officialisation de l’opération est désormais attendue dans les prochaines heures.

De son côté, Foot Mercato confirme la signature du joueur avec les Colchoneros. Kang-in Lee s’apprête donc à découvrir un nouveau challenge après un passage contrasté dans la capitale.

Le PSG récupère 40 M€

Le PSG devrait percevoir 35 M€ fixes dans cette opération, auxquels pourront s’ajouter 5 M€ de bonus. Une vente importante pour les doubles champions d’Europe en titre, qui récupéreraient donc jusqu’à 40 M€ pour un élément qui n’était pas toujours installé dans le onze de Luis Enrique.

Un temps de jeu devenu irrégulier

Capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives, l’international sud-coréen n’est jamais parvenu à s’imposer durablement dans la hiérarchie parisienne. Son temps de jeu irrégulier sous les ordres de Luis Enrique avait logiquement alimenté la possibilité d’un transfert cet été.

À l’Atlético, Kang-in Lee va tenter de retrouver davantage de continuité. Pour le PSG, cette opération permet surtout de réaliser une belle vente avec un joueur devenu secondaire dans la rotation.

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