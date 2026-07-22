Les clubs de Ligue 1 représentés à la Coupe du Monde vont recevoir de belles récompenses de la part de la FIFA.

La Coupe du Monde 2026 est terminée mais certains clubs vont encore profiter de la compétition pendant plusieurs semaines. Les formations de Ligue 1 ayant envoyé des joueurs au Mondial vont recevoir d’importantes indemnisations de la part de la FIFA. Une manne financière bienvenue pour les clubs concernés, notamment l’OM, le PSG et le Stade Rennais.

Le PSG décroche le plus gros chèque de Ligue 1

Après la victoire de l’Espagne face à l’Argentine (1-0 après prolongation) en finale dimanche soir, place désormais aux comptes. La FIFA va redistribuer plusieurs dizaines de millions d’euros aux clubs ayant mis leurs joueurs à disposition pendant la compétition. À ce jeu-là, Manchester City réalise la meilleure opération. Avec 19 joueurs convoqués au Mexique, au Canada et aux États-Unis, le club anglais va récupérer 3,1 millions d’euros, soit le plus gros montant du tournoi. Derrière, le PSG frappe également très fort.

Avec 16 joueurs envoyés à la Coupe du Monde 2026, le club de la capitale va toucher 2,49 millions d’euros de la part de la FIFA. Arsenal complète le podium avec 2,4 millions d’euros grâce à ses 14 internationaux présents au Mondial.

Le Stade Rennais réalise une très belle opération

Cette indemnisation récompense la forte représentation parisienne dans les différentes sélections. Le PSG fait partie des clubs les plus représentés au monde durant cette Coupe du Monde, preuve de la qualité de son effectif et de la présence de nombreux internationaux dans ses rangs. Cette rentrée financière intervient dans un contexte important pour Paris, qui poursuit ses grandes manœuvres sur le mercato estival. Derrière le PSG, plusieurs clubs français tirent également leur épingle du jeu.

Le LOSC arrive en deuxième position des clubs de Ligue 1 les mieux indemnisés avec 8 joueurs convoqués, pour un total de 1,2 million d’euros. L’AS Monaco suit avec 6 joueurs et 960 000 euros. Le Stade Rennais réalise également une excellente opération. Grâce à ses internationaux présents au Mondial, le club breton va récupérer 930 000 euros. Une somme importante pour le club de Franck Haise, qui pourra réinvestir cette enveloppe dans son mercato.

L’OM reçoit aussi une belle récompense

Comme déjà évoqué ce lundi, l’OM figure également parmi les clubs français concernés. Avec les joueurs phocéens présents à la Coupe du Monde, l’OM va percevoir 880 000 euros d’indemnités. Le RC Strasbourg récupère de son côté 910 000 euros, tandis que l’OGC Nice touchera 890 000 euros.

Au total, le championnat de France est le quatrième championnat le mieux indemnisé par la FIFA. Les clubs de Ligue 1 vont recevoir 11,83 millions d’euros au total. La France se place derrière la Premier League, la Bundesliga et la Liga, confirmant la forte présence de ses joueurs au plus haut niveau international.